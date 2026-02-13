Eesti jalgpallikoondis alustab septembris Rahvuste liigat võõrsil

Ühes alagrupis mängitakse Islandi, Bulgaaria ning Luksemburg/Malta paari võitjaga. Kas vastamisi minnakse Luksemburgi või Maltaga, selgub pärast märtsikuist sõelmängu.

Eesti esimene vastane on Island, kellega minnakse võõrsil vastamisi 26. septembril. Esimesed kodumängud peab Eesti oktoobris, kui 3. oktoobril võõrustatakse Luksemburg/Malta paari võitjat ning kolm päeva hiljem, 6. oktoobril Islandit. Viimane kodumäng ootab ees 16. novembril, kui vastamisi minnakse Bulgaariaga.

Kõik Eesti koondise kodumängud algavad kell 19.00 või 21.45, lõplikud algusajad kinnitab UEFA lähiajal. Piletimüük UEFA Rahvuste liiga mängudele algab järgmisel nädalal.

Eesti meeste koondise mängud UEFA Rahvuste liigas 2026. aastal:

26. september kell 19.00: Island – Eesti

29. september kell 21.45: Bulgaaria – Eesti

3. oktoober kell 19.00: Eesti – Luksemburg/Malta, A. Le Coq Arena

6. oktoober kell 21.45*: Eesti – Island, A. Le Coq Arena

13. november kell 21.45: Luksemburg/Malta – Eesti

16. november kell 19.00: Eesti – Bulgaaria, A. Le Coq Arena

Kõik kellaajad on Eesti aja järgi.

Eesti osalusega C-liiga alagruppide võitjad pääsevad järgmiseks Rahvuste liiga hooajaks üks tase kõrgemasse B-liigasse, kaks tasandi madalaima asetusega koondist langevad D-liigasse.