Eesti judoka võitis kadettide Euroopa karikaetapi

Tanner Saar (Toomeli treener), Joosep Toomel, Georg Sebastian Nõges, Karl Tüksammel (Nõgese treener)
Tanner Saar (Toomeli treener), Joosep Toomel, Georg Sebastian Nõges, Karl Tüksammel (Nõgese treener)
Eesti judoka Georg Sebastian Nõges teenis Roomas toimunud juod kadettide Euroopa karikaetapil esikoha kuni 73-kiloste noormeeste kategoorias.

"Nõges näitas läbi pika ja pingelise võistluspäeva kindlat närvi ning tehnilist üleolekut, alistades finaalis oma hispaanlasest vastase ja tõustes poodiumi kõrgeimale astmele," kirjutas Eesti Judoliit oma teates.

Lisaks jõudis kuni 81-kiloste seas kõrgele ka Joosep Toomel. Seejuures teise koha autasu riputas kaela Eesti Judoliidu spordidirektor Juhan Mettis, kes viibis kohapeal Euroopa alaliidu spordivolinikuna.

"Oleme oma noorte sportlaste üle väga uhked. 17 osalejat Euroopa karikaetapil näitab meie kandepinna laiust ning kaks medalit üle 750 osalejaga tugeval turniiril kinnitavad, et liigume õiges suunas," kommenteeris ta koondise esitust.

Lisaks finaali jõudnud Nõgesele ja Toomelile tuli kuni 81-kiloste konkurentsis viiendale kohale Daniel Tammin.

Toimetaja: Siim Boikov

