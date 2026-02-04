Eesti, Poola ja Tšehhi Ironmani korraldajad lõid uue võistlussarja

Eesti Ironmani võistluste korraldajad on ühendanud jõud Poola ja Tšehhi korraldajatega ning loonud uue sarja IRONMAN Amber Series.

"Kutsume sportlasi käima muistsete kaupmeeste jälgedes, avastama uusi kultuure, külastama uusi paiku ning ületama kolme imelist finišijoont – alates Tallinna ja Gdynia mereäärsetest linnadest, läbi Poola smaragdroheliste maastike ja ajalooliste linnade, kuni Hradec Kralove ainulaadse arhitektuuri ja maapiirkondadeni," vahendab Marathon100.com projektijuht Aire Veskimäe sõnu.

Veskimäe sõnul kutsuti koostöö ellu ühelt poolt selleks, et pakkuda Eesti triatloniharrastajatele uut väljakutset, kuid teisalt ka selleks, et anda rohkematele välisosalejatele põhjus tulla Tallinnasse võistlema.

"Poolakate osakaal on meil jõudsalt igal aastal kasvanud, kuid potentsiaali on kindlasti veel. Tšehhi turuni pole me väga jõudnud, kuid loodame selle sarjaga ka neid Tallinna meelitada," selgitas Veskimäe. "Samuti loodame, et sari kõnetab ka muudest riikidest pärit osalejaid, kes uusi sihtkohti otsivad."

Sarja läbimiseks tuleb maksimaalselt kahe järjestikuse hooaja jooksul lõpetada võistlused kõigis kolmes riigis. Kohustuslikud võistlused on Ironman Tallinn ja Ironman 70.3 Hradec Kralove. Poolas tuleb osalejal valida üks vabalt valitud Ironman 70.3 sündmus.

IRONMAN Amber Series algab 2026. aasta võistlushooajal, kusjuures esimeseks arvesse minevaks võistluseks on juunis toimuv Enea Ironman 70.3.

Lisainfot uue võistlussarja kohta leiab ametlikult kodulehelt.