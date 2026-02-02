FIFA president lubas taas Venemaa rahvusvahelisele areenile tagasi tuua

FIFA ja Euroopa jalgpalliliit (UEFA) otsustasid 2022. aasta veebruaris, et kõik Venemaa koondised ja klubid jäävad Ukraina sõja tõttu rahvusvahelistest võistlustest ja sarjadest teadmata ajani eemale.

2023. aastal kaalus UEFA Venemaa noortekoondiste ennistamist, kuid see plaan jäi ära, sest 12 Euroopa riigi alaliidud teatasid, et nende koondised Venemaaga ei mängiks.

FIFA president Gianni Infantino väljendas juba eelmisel aastal Belgradis toimunud UEFA kongressil soovi Venemaa rahvusvahelisele areenile tagasi tuua ning kordas sama soovi esmaspäeval Sky Newsile antud intervjuus.

"Me peame seda kindlasti tegema, sest see keeld ei ole midagi saavutanud, vaid on tekitanud ainult rohkem frustratsiooni ja viha. Kasulikum oleks, kui Venemaa tüdrukud ja poisid saaksid mängida jalgpalli ka mujal Euroopas," ütles Infantino.

Infantino lisas, et tema hinnangul ei tohiks kunagi keelata ühelgi riigil jalgpalli mängimist riigijuhtide tegude tõttu ja see tuleks lisada ka FIFA põhikirja. "Keegi peab ju suhteid avatuna hoidma," põhjendas ta oma mõtteloogikat.

FIFA president rääkis pikas usutluses ka palju kõneainet tekitanud FIFA rahupreemiast, mille sai esimesena USA president Donald Trump.

"Me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et aidata kaasa maailmarahule. Seepärast mõtlesime tükk aega, kas peaksime tegema midagi, et premeerida neid inimesi, kes päriselt midagi ära teevad," selgitas Infantino, rõhutades, et Trump oli rahupreemiat väärt.

"Seda ei öelnud ainult Gianni Infantino, vaid seda ütles ka Nobeli rahupreemia laureaat (Venezuela opositsioonijuht Maria Corina Machado - toim.). Trump aitab kaasa konfliktide lahendamisele ja tuhandete inimeste elude päästmisele," lisas Infantino.