Mõlemal pool väljakut säranud Veesaar kogus UNC võidus kaksikduubli

16. paigutusega North Carolina sõitis laupäeval külla ACC konverentsis üheksast mängust seitse kaotanud Georgia Techile ning tegi Yellow Jacketsi vastu tugeva avapoolaja, kui võitis selle 52:37. Veesaare pealtpanek viis North Carolina vaheajalt naastes juhtima 17 punktiga, hiljem kasvas edu ka 21-punktiliseks.

Veesaar veetis laupäeval väljakul pool tundi ja kogus selle ajaga 20 punkti (visked väljakult 8/15, kaugvisked 1/4, vabavisked 3/3), mängu parimad 12 lauapalli, neli viskeblokeeringut, kaks vaheltlõiget ja ühe resultatiivse söödu. Sealjuures viskas Veesaar vähem kui kümne minutiga UNC esimesest 19 punktist 11.

Atlantas kodupubliku ees mängida saanud North Carolina täht Caleb Wilson viskas 22 punkti, võttis kuus lauapalli ja andis viis korvisöötu.

Kolmanda järjestikuse võidu teeninud Veesaare koduülikool (17-4) võõrustab teisipäeval Carmelo Anthony kunagist koduülikooli Syracuse'i, seejärel ootab pühapäeval ees aga senise hooaja tähtsaim mäng, kui külla sõidab põline rivaal, neljanda asetusega Duke.