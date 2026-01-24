Veesaare panus jäi North Carolina võidus tagasihoidlikuks

North Carolina jäi avapoolajal mitmel korral enam kui 10-punktilisse kaotusseisu. Teisel poolajal mängis võõrustaja märksa efektiivsemalt ja haaras esmakordselt juhtohjad 12 minutit enne lõppu.

Otsustav äraminek tehti veidi vähem kui neli minutit enne lõpusireeni, kui Veesaare tiimikaaslased Jarin Stevenson ja Seth Trimble said järjestikused kaks pluss üks rünnakud, mis viisid North Carolina neljaga ette ja jäädavalt juhtima.

Caleb Wilson viskas North Carolina parimana 20 punkti, Stevenson ja Trimble lisasid vastavalt 17 ja 16 punkti. 29 minutit mänginud Veesaare arvele kogunes seitse punkti (kahesed 2/5, kolmesed 1/3), kaks resultatiivset söötu, üks lauapall ja üks viskeblokeering.

North Carolina on ACC konverentsi raames võitnud neli ja kaotanud kolm mängu, kokku on neil kirjas 16 võitu ja neli kaotust. Järgmisel nädalavahetusel minnakse võõrsil vastamisi Georgia Techiga (11-9).