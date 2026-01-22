Lauas domineerinud Veesaar aitas North Carolina võiduni

Kogu mängu vältel eduseisus olnud North Carolina tegi avapoolajal korraliku vahe sisse tänu tabavatele kolmepunktivisetele ja tugevale lauavõitlusele. Veesaar paistis eriti eredalt silma teise poolaja alguses, kui viskas mõne minutiga kaheksa punkti ja andis korvisöödu Derek Dixoni kolmesele.

29 minutit mänginud eestlase arvele jäi lõpuks 15 punkti (kahesed 5/7, kolmesed 1/3, vabavisked 2/5), lisaks haaras Veesaar kohtumise parimana 12 lauapalli, pani kaks kulpi ja jagas ühe tulemusliku söödu. Caleb Wilson viskas võitjate parimana 22 punkti ja võttis seitse lauapalli.

22. asetusega North Carolina on praeguseks kogunud 15 võitu ja neli kaotust, ACC konverentsis on neil kirjas kolm võitu ja kolm kaotust.

Kerr Kriisa ja Cincinnati olid sunnitud võõrsil tunnistama üleriigilises pingereas esikohal paikneva Arizona 77:51 (33:27) paremust. Kriisa pääses platsile kaheks minutiks, kuid peale ühe isikliku vea ühtegi teist märget statistikasse kirja ei saanud.

Cincinnati jätkab hooaega kümne võidu ja üheksa kaotusega. Big12 konverentsi raames on võidetud kaks ja kaotatud neli mängu.