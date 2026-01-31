Algasid Mart Poomist rääkiva lühifilmi võtted

Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM) filmikunsti 15. lennu lõputöö filmi lavastaja Rauno Laikjõe jaoks on "Väravavaht" väga isiklik film, sest lavastaja teeb filmi oma iidolist, vahendab jalgpall.ee.

"Mäletan selgelt hetke, kui sain jalgpallikaartide pakist Inglise Premier League'i kaardi ja sellel oli Mart Poom," lisas Laikjõe. Aastaid hiljem on lavastaja sõnul veelgi erilisem see, et sama kaart kannab tema autogrammi ning Mart on usaldanud talle jutustada lugu oma elust. "See on suur au ja veel suurem vastutus."

Linateos põhineb Mart Poomi elulooraamatul "Mart Poom. Minu lugu" ning filmi konsultantideks on Mart Poom ise ja raamatu kaasautor Indrek Schwede. Poomil on suur au, et nii palju aastaid pärast oma jalgpallurikarjääri lõppu tahetakse tema väravavahiks kujunemise perioodist legendaarses Lõvide noortevõistkonnas filmi teha. "Loodan, et lisaks noortele filmitegijatele, leiavad ka tänapäeva noored jalgpallurid minu raamatust ja selle põhjal tehtud filmist motivatsiooni või inspiratsiooni oma unistuste poole liikumiseks," ütles Poom.

Poomi elulooraamatu kaasautor Indrek Schwede on mitmeid kordi öelnud, et Eesti dokumentalistid magasid maha Mart Poomi karjääri kõrgaastad, kui oleks saanud vapustavaid kaadreid Inglise meistrisarjast, mis oli ja on maailma tipptase: Poomi osalusega mängudest, publikust, Poomi suhtlemisest fännidega jms. "Mul on hea meel, et tänased nooremad filmitegijad kuuluvad nn jalgpallipõlvkonda ja mängufilmiga heastavad kirjeldatud tühiku," lisas Schwede.

Esimene etapp filmivõtteid toimuvad Tallinnas, kevadel filmitakse Sillamäel ja Helsinkis. Filmis kehastab Mart Poomi Viljandi Kultuuriakadeemias näitekunsti tudeeriv Jens-Patrik Rand. Teisi Lõvipoisse kehastavad Märten Männiste ja Mathias Ausmeel ja Silla FC jalgpallurid. Ubakivi rollis astub üles Markus Luik ning Mart Poomi ema kehastab Harriet Toompere.

Lühifilmi "Väravavaht" lavastaja on Rauno Laikjõe, produtsent Leena-Mai Kröönström, stsenarist Krismar Rosin, operaator Kert Kõpper, kunstnik Kristen Ulrich Nittim, helirežissöör Karmen Kask ja monteerija Madis Reemann.

Film linastub juunikuus BFMi tudengifilmifestivalil Best of BFM (BOB).