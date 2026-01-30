Laskesuusatipp Preuss lõpetab sportlaskarjääri

Saksamaa laskesuusataja Franziska Preuss teatas reedel, et lõpetab käimasoleva hooaja jooksul või järel sportlaskarjääri.

Eelmisel hooajal naiste arvestuses MK-sarja üldvõidu teeninud Preuss vihjas karjääri lõpetamisele juba eelmisel MK-etapil Nove Mestos. "Võib-olla olid need minu viimased sõidud MK-sarjas. Mul oli väga hea meel siia [Nove Mestosse] veel korra tulla," rääkis sakslanna nädal tagasi.

Reedel toimunud pressikonverentsil ütles Preuss, et ta ei ole veel otsustanud, kas taandub tippspordist pärast Milano Cortina taliolümpiamänge või osaleb ka MK-hooaja viimastel jõuproovidel Kontiolahtis, Otepääl ja Holmenkollenis.

"Varsti on kõik läbi. Mõtlesin selle peale kogu suve ja viimaste nädalate arengute põhjal olen otsusega rahul," rääkis Preuss.

Kui mullu teenis Preuss MK-sarjas neli individuaalset võitu ja mahtus pjedestaalile veel üheksal korral, siis käimasoleval hooajal on ta pjedestaalile pääsenud ainult ühel korral.

"Mul on järjest raskem leida õiget rütmi. Kindlasti ma ei ole kõige paremas vormis, aga ma ei anna alla. Annan iga päev endast parima," ütles Preuss.

31-aastane sakslanna on maailmameistrivõistlustelt võitnud kokku 11 medalit, millest kaks on kuldsed, aga olümpial on ta võitnud ainult ühe pronksmedali, mille teenis neli aastat tagasi Pekingis 4x6 km teatesõidus.