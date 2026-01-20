X!

Mastersi võitnud Wilson: valin endale alati raskema tee

Snuuker ja piljard
Kyren Wilson
Kyren Wilson Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Every Second Media
Snuuker ja piljard

Snuukrihooaja teise suurturniiri ehk Mastersi võitis inglane Kyren Wilson (WS 2.), kes alistas esikohamängus šotlase John Higginsi (WS 5.) 10:6.

34-aastane Wilson kaotas finaali esimese partii, aga asus seejärel juhtima 3:1, 5:3 ning võitis 6:5 eduseisul kolm partiid järjest. Higgins suutis seejärel ühe veel võita, aga tiitel kuulus Wilsonile. Ta tegi kaks enam kui sajapunktist seeriat, aga mõlemale kogunes närvilises finaalis ka ootamatult palju vigu.

Tunamullu esimest korda maailmameistriks kroonitud Wilsoni jaoks oli tegemist karjääri esimese täistabamusega Mastersil. 2018. aastal pidi ta esikohamängus tunnistama põhjaiirlase Mark Alleni ja mullu inglase Shaun Murphy paremust.

"2018. aastal kaotasin finaali ja nutsin ning proovin nüüd mitte nutta, sest see tähendab mulle nii palju," kommenteeris Wilson oma emotsioone BBC-le. "Oli au ja privileeg jagada lauda oma iidoliga. See oli tõeline võitlus, püüdsin olla sama visa, kui John on aastate jooksul olnud ja seepärast ka nii edukas olnud."

Londonis toimunud turniiiri eelnevates ringides oli Wilson saanud seejuures kõige napimad võidud: nii veerandfinaalis austraallase Neil Robertsoni kui ka poolfinaalis hiinlase Wu Yizega pani ta paremuse maksma alles 6:5 lõppseisuga.

"Ma ei tee endale kunagi asju lihtsaks," tõdes Wilson. "Tundub, et lähen alati raskemat teed pidi. Ma ei tea, miks. See ajab mind hulluks, kuid annan alati endast kõik. Isegi, kui mul on raske, võitlen lõpuni, kuni lõpuks saan mõned trofeed."

1975. aastal alguse saanud Mastersile pääsevad üksnes maailma absoluutsed tipud ja reitingupunkte sel turniiril ei jagata, kuid mainekuselt on tegemist ühega kolmest suurest turniirist maailmameistrivõistluste ja UK Championshipi kõrval.

Turniiri ajaloo edukaim on kaheksa esikohaga Ronnie O'Sullivan, kes tänavu kaasa ei teinud. Tiitlit kaitsnud Murphy piirdus avaringiga.

Toimetaja: Siim Boikov

