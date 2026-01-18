Ermits: on raske ja olen valanud pisaraid, aga ju siis tuleb olla kannatlik

Ermits tegi kaks päeva varem Ruhpoldingis karjääri parima sprindisõidu, kui läbis mõlemad tiirud puhaste paberitega ja teenis 13. koha. Võitjale Hanna Öbergile kaotas ta 49,4 sekundit.

Sel hooajal jälitussõidus kaks korda esikümnesse jõudnud Ermitsal ei õnnestunud siiski ka pühapäeval head kohta püüdma minna. "Arvestades enesetunnet oli see kerge otsus, aga see on ikkagi väga nõme," kirjutas eestlanna sotsiaalmeedias.

"Oli plaan A, oli plaan B, aga nüüd olen sunnitud võtma plaani C - ma isegi ei tea, mida see tähendab ja endas hõlmab. On väga raske ja olen valanud pisaraid, aga ju siis tuleb olla kannatlik," lisas pettunud sportlane.

Ruhpoldingi eduka sprindisõidu järel rääkis Ermits ERR-ile, et tundis ennast võistluspäeva hommikul halvasti ja mõtles tegelikult ka sprindist loobumisele. "Ma valisin sel hetkel teadlikult, et teen sprindi kaasa ja siis vaatan, kuidas tunne on," jätkas Ermits oma Instagrami kontol.

"Esimene mõte oli kohe ka sprint vahele jätta, aga ma arvan, et sellest ei oleks piisanud, et haigestumist vältida ja pisik oli sel ajal juba kehas sees. Kas võistlemine tegi selle hullemaks, ma ei tea ja ei saa kunagi teada. Aga mäletan end seal istumas ja "energiat" hoidmas, sest teadsin, et mul pole seda raisata," lisas ta.

Olümpiale sõitvatest Eesti laskesuusatajatest osalevad Nove Mesto MK-etapil Tuuli Tomingas ja Mark-Markos Kehva, neile lisanduvad sportlased IBU karikasarjast. Ülejäänud laskesuusatamise olümpiakoondis jätkab olümpiaettevalmistust Austrias.