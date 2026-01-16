Ermits: ütlesin endale tiirus, et vot ei lase seda lasku praegu mööda!

X!

Laskesuusatamine
Laskesuusatamine

Regina Ermits säras laskesuusatamise MK-etapil Ruhpoldingis karjääri parima kohaga sprindisõidus, kui saavutas 13. koha. Susan Külm sai 42. koha ehk pääses samuti jälitussõitu.

"Vahest tahad rohkem kui suudad kontrollida. Olen üsna pettunud," tunnistas püstitiirus kaks möödalasku teinud Külm ERR-ile. "Läksin [püstitiiru] enesekindlalt peale, aga ei leidnud õiget mojo't üles. Tuleb siit vigadest õppida."

"Pehme suhkur sööb mind natuke lume sisse liiga palju. Oleks võinud olla parem, aga tänane seis on nii: äkki saab pühapäeval kohta parandada. Täna jalaga probleeme ei olnud, pehme rada ei ole talle nii koormav kui jäine ja läikiv," lisas Külm.

Regina Ermits lasi mõlemas tiirus puhtalt ja kaotas lõpuks võitjale Hanna Öbergile 49,4 sekundit. 13. koht tähistab ühtlasi tema karjääri parimat tulemust MK-sarja sprindisõidus, varem on ta kaks korda olnud 15. ning sel hooajal kaks korda jälitussõidus juba mahtunud ka esikümnesse.

"Ega ei olnud täna midagi muud, kui hästi lasta. Esimesel ringil hoidsin võrdlemisi palju tagasi," rääkis Ermits ERR-ile. "Täna natuke kartsin, kas pean vastu - hommikul ärgates oli nii mõningaidki märke sellest, kas midagi on kurgus või ole... teinekord ongi hea, et oled nii enda mullis ja jälgid kõike, siis kontrollid ka võib-olla paremini."

"Ma natuke ikka põdesin kiiresti ja täpselt laskmist, sain kohe aru, et kiirus ei mängi rolli, peab ikka täpselt laskma. Lamades ütlesin vahepeal endale ka: "mida sa teed?!" Niimoodi punnitasin neid laske! Mul on nii hea meel, et kahe lasu ajal [ütlesin endale]: "ei lase! Vot ei lase seda lasku praegu mööda!" Ma ikka võitlesin väga-väga palju, püsti võitlesin viimase lasuga väga palju. Tasus võidelda, ma kõik lasud tegin ikkagi teadlikult," võttis MK-sarjas 18. kohale kerkinud Ermits reedese võistluse kokku.

Toimetaja: Anders Nõmm

