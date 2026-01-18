Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti

MK-sarja üldliider Jeanmonnot läbis kolm esimest tiiru puhaste paberitega ning kasvatas oma edu esimesena startinud Hanna Öbergi ees enam kui poolele minutile. Rootslanna (1+2+0+0) lasi viimases püstitiirus puhtalt, Jeanmonnot eksis ning Öberg tegi veel sõidu põnevaks, aga siis pani prantslanna sisse kõvema käigu ja edestas Öbergi lõpuks 10,5 sekundiga.

Prantslanna Camille Bened oli üks kahest naisest, kes ei teinud pühapäeval neljas lasketiirus ühtegi eksimust ja sai 12,9-sekundilise kaotuse juures kolmanda koha. Neile järgnes neljandana Maren Kirkeeide (1; +17,0), 22. kohalt kerkis viiendaks Amy Baserga ja 32. kohalt kuuendaks Oceane Michelon.

Ainsa eestlannana stardis olnud Susan Külm (1+2+1+0) kaotas võitjale 3.12,6 ja sai lõpuks 46. koha.

Eesti laskesuusaliidu spordidirektor Kauri Kõiv kinnitas võistluse järel ETV ekraanil ka olümpiakoondise. Meestest sõidavad Milano Cortina OM-ile Rene Zahkna, Kristo Siimer, Jakob Kulbin ja Mark-Markos Kehva; naistest Regina Ermits, Susan Külm, Tuuli Tomingas ja Johanna Talihärm. Neist Tomingas ja Kehva osalevad ka järgmisel MK-etapil Nove Mestos.

Enne võistlust:

Eesti laskesuusakoondise esinumber Regina Ermits tegi Ruhpoldingis karjääri parima sprindisõidu, kui läbis mõlemad tiirud puhaste paberitega ja teenis 13. koha. Võitjale Hanna Öbergile kaotas ta 49,4 sekundit.

Pühapäeva hommikul selgus aga, et Ermits jätab tervislikel kaalutlustel jälitussõidu vahele ning starti ei tule. Eesti laskesuusatajad alustavad nüüd olümpiaettevalmistusega, järgmisel MK-etapil Nove Mestos osalevad olümpiale sõitvatest eestlastest Tuuli Tomingas ja Mark-Markos Kehva. Neile lisanduvad IBU karikasarja sportlased.

29-aastane eestlanna on sel hooajal jälitussõitudes säranud: nii Hochfilzenis kui Oberhofis sai ta alla kõik märgid ning tasuks tuli vastavalt kaheksas ja üheksas koht.

Ainsa Eesti sportlasena on pühapäeval seega stardis Susan Külm, kes kaotas sprindis Öbergile 1.38 ja saab lähte 41. sportlasena. Rootsi laskesuusatähe järel alustab teisena Lou Jeanmonnot (+0,08), kolmandana Lisa Vittozzi (+0,12) ning neljandana tema õde Elvira (+0,15).