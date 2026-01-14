X!

Viigipuu: Emma sai paremini hakkama kui mina omal ajal

Laskesuusatamine
Foto: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Eesti laskesuusatamise teatenaiskond sai Ruhpoldingi maailmakarikaetapil 15. koha. Koosseisu kuulusid puhtalt lasknud Susan Külma järel Regina Ermits, Johanna Talihärm ja sellisel tasemel debütandina Emma Roberta Rajando.

"Ma ei tea, kas just väga erilise tähendusega, aga ma ütleks, et kõik tegid oma täna ära väga hästi. Susanilt filigraanne laskmine, Reginalt supersõit, Johanna tegi ka väga vingelt täna. Eriti mulle meeldis püstitiir - 27 sekundi ja ühe varuga lasta on väga hea tema kohta," kiitis treener Karel Viigipuu ERR-ile.

Seejärel kukkus Eesti koondis esikümnest välja ja Rajandol oli püstitiirus püssiga kohmitsemist. "Emma, nii nagu ma arvasin, võib-olla läkski natuke vaimselt raskeks see viimane püstitiir. Aga ta tuli sellest hästi välja," lausus Viigipuu.

"Ilmselt ei tulnud padrunikest välja või ei läinud varupadrun sisse. Siis ta natuke pudistas seal, aga sai suhteliselt kiiresti hakkama. Nii et kõi korras. Me mõtleme siin küll, et keskendub oma sooritusele, aga tegelikult on see pinge natuke suurem. Mina mäletan, et läksin kahele ringile, kui tulin esimest korda juuniorina võistlema. Mul on väga hea meel, et Emma sai täna paremini hakkama kui mina omal ajal."

Naistele järgnevad nüüd sprint ja jälitussõit. "Kui sõiduaegasid vaadata, siis võib midagi järeldada," ütles Viigipuu. "Aga ma ei hakka kindlasti mingeid kohti välja pakkuma. Päevad ei ole ka vennad. Aga ega keegi üleöö väga suurt sammu edasi ka ei tee. Kohti ma kindlasti ei hakka ütlema, aga loomulikult on ootused kõigil jälle suured: telekavaatajatel ja minul samuti tiirus."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

laskesuusauudised

19:08

Eesti laskesuusataja Varikov jõudis juunioride IBU karikaetapil kümne hulka

18:53

Viigipuu: Emma sai paremini hakkama kui mina omal ajal

17:41

Rajando: mul on tunne, et olin püstitiirus terve igaviku

16:46

Kirkeeide lõpuspurt tõi võidu Norrale, Eesti 15. Uuendatud

12:07

Botn jääb Ruhpoldingis kõrvaltvaatajaks

13.01

Viigipuu koondisest: kaks naist on täies elujõus, teised jäävad neist maha

13.01

Tomingast asendav debütant Rajando: ootamatu, aga põnev!

12.01

Botn taasliitus koondisega, kuid Ruhpoldingis startimine on kahtluse all

12.01

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

11.01

Ermits: rajal on alati oleksid, aga täna neid polnud

11.01

Puhtalt lasknud Ermits sõitis MK-etapil jälle esikümnesse

11.01

Eesti teatemeeskond kordas kaheksandat kohta, võit taas Norrale

10.01

Prantslannad teenisid vägeva võidu, Eesti neliku sõit läks kehvasti

10.01

Giacomel võitis Oberhofis ka jälituse, Siimer tõusis 13 koha võrra

08.01

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23.

sport.err.ee uudised

20:40

Pärnu sai Balti liigas rutiinse võidu

20:03

VAATA OTSE | Niina Petrõkina alustab EM-tiitli kaitsmist Uuendatud

19:34

Sinjavski debüteeris uues klubis kaptenipaelaga

19:08

Eesti laskesuusataja Varikov jõudis juunioride IBU karikaetapil kümne hulka

18:53

Viigipuu: Emma sai paremini hakkama kui mina omal ajal

18:30

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

18:06

Paarissõitu asus juhtima Gruusia paar Uuendatud

17:41

Rajando: mul on tunne, et olin püstitiirus terve igaviku

16:46

Kirkeeide lõpuspurt tõi võidu Norrale, Eesti 15. Uuendatud

16:08

Semenyo skooris taas ja Man City astus sammu finaali poole

15:41

Naiste jalgpallikoondis peab MM-valikmängud Tallinnas ja Pärnus

14:57

Tampa Bay Lightningu vägev võiduseeria sai jätku

14:25

Griezmanni iluvärav viis Atletico kaheksa parema sekka

13:48

Kiirelt reageerinud Eesti Suusaliidule usaldati suurvõistluse korraldamine

13:07

Lilender: naiste üksiksõidus ei ole otseselt suursoosikuid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo