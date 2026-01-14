Viigipuu: Emma sai paremini hakkama kui mina omal ajal

"Ma ei tea, kas just väga erilise tähendusega, aga ma ütleks, et kõik tegid oma täna ära väga hästi. Susanilt filigraanne laskmine, Reginalt supersõit, Johanna tegi ka väga vingelt täna. Eriti mulle meeldis püstitiir - 27 sekundi ja ühe varuga lasta on väga hea tema kohta," kiitis treener Karel Viigipuu ERR-ile.

Seejärel kukkus Eesti koondis esikümnest välja ja Rajandol oli püstitiirus püssiga kohmitsemist. "Emma, nii nagu ma arvasin, võib-olla läkski natuke vaimselt raskeks see viimane püstitiir. Aga ta tuli sellest hästi välja," lausus Viigipuu.

"Ilmselt ei tulnud padrunikest välja või ei läinud varupadrun sisse. Siis ta natuke pudistas seal, aga sai suhteliselt kiiresti hakkama. Nii et kõi korras. Me mõtleme siin küll, et keskendub oma sooritusele, aga tegelikult on see pinge natuke suurem. Mina mäletan, et läksin kahele ringile, kui tulin esimest korda juuniorina võistlema. Mul on väga hea meel, et Emma sai täna paremini hakkama kui mina omal ajal."

Naistele järgnevad nüüd sprint ja jälitussõit. "Kui sõiduaegasid vaadata, siis võib midagi järeldada," ütles Viigipuu. "Aga ma ei hakka kindlasti mingeid kohti välja pakkuma. Päevad ei ole ka vennad. Aga ega keegi üleöö väga suurt sammu edasi ka ei tee. Kohti ma kindlasti ei hakka ütlema, aga loomulikult on ootused kõigil jälle suured: telekavaatajatel ja minul samuti tiirus."