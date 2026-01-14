X!

Kirkeeide lõpuspurt tõi võidu Norrale, Eesti 15.

Laskesuusatamine
{{1768376460000 | amCalendar}}
Maren Kirkeeide
Maren Kirkeeide Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise maailmakarikaetapil Ruhpoldingis võitis naiste teatesõidu Norra koondis (0+9; 1:07.06,2), kes edestas finišiheitluses Itaaliat (0+4; +0,9) ja Rootsit (0+7; +3,0).

Viimasest tiirust lahkus esimesena Itaalia ankrunaine Lisa Vittozzi ja oli juba sõitmas võidu suunas, aga mõnisada meetrit enne lõppu sai kõvasti pingutanud norralanna Maren Kirkeeide ta kätte ja oli lõpus nobedam.

Norra koondise kolme esimest vahetust sõitsid Marthe Krakstad Johansen, Juni Arnekleiv ja Karoline Offigstad Knotten. Itaalia koosseisu kuulusid veel Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer ja Michela Carrara. Poolel maal juhtinud Rootsi neliku moodustasid Johanna Skottheim, Linn Gestblom, Elvira Öberg ja Hanna Öberg.

Lõpukilomeetritel ei suutnud eesolijate tempot hoida Julia Simon ja Prantsusmaa tuli neljandaks (0+6; +10,5). Viienda koha teenis Tšehhi (0+3; +52,8) ja kuuenda Saksamaa (1+8; +1.01,8).

Eesti koondis teenis 15. koha (0+5; +4.52,7). Susan Külm (0+0) ja Regina Ermits (0+1) hoidsid Eestit liidrite seas ning Johanna Talihärm (0+1) loovutas parematele umbes minuti.

Eesti viimast vahetust sõitis Tuuli Tomingat asendanud 21-aastane Emma Roberta Rajando, kes kasutas tiirus kolme varupadrunit ja pidi loovutama võrreldes vahetuse saamise hetkega kuus kohta.

Enne võistlust

Kuna Tuuli Tomingas haigestus Oberhofi MK-etapi järel, siis asendab teda Ruhpoldingis 21-aastane Emma Roberta Rajando, kes teeb oma MK-sarja debüüdi.

"Praegu olen üsna rahulik, aga närv tuleb kindlasti sisse vahetult enne võistlust," ütles Rajando ERR-ile. "IBU karikasarjas on paarkümmend pealtvaatajat ja tean, et siin tuleb... väga palju. See on teistmoodi, aga ma loodan, et suudan hoida külma närvi ja mitte lasta sellel ennast väga palju mõjutada," lisas ta.

Rajando on tänases võistluses Eesti naiskonna (nr 17) ankrunaine. Esimesena läheb rajale Susan Külm, teisena Regina Ermits ja kolmandana Johanna Talihärm.

Kolmest sel hooajal sõidetud naiste teatesõidust kaks võitnud Prantsusmaa võistleb täna koosseisus Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Justin Braisaz-Bouchet ja Julia Simon (nr 1). Kokku on võistlustules 19 naiskonda.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

laskesuusauudised

17:41

Rajando: mul on tunne, et olin püstitiirus terve igaviku

16:46

Kirkeeide lõpuspurt tõi võidu Norrale, Eesti 15. Uuendatud

12:07

Botn jääb Ruhpoldingis kõrvaltvaatajaks

13.01

Viigipuu koondisest: kaks naist on täies elujõus, teised jäävad neist maha

13.01

Tomingast asendav debütant Rajando: ootamatu, aga põnev!

12.01

Botn taasliitus koondisega, kuid Ruhpoldingis startimine on kahtluse all

12.01

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

11.01

Ermits: rajal on alati oleksid, aga täna neid polnud

11.01

Puhtalt lasknud Ermits sõitis MK-etapil jälle esikümnesse

11.01

Eesti teatemeeskond kordas kaheksandat kohta, võit taas Norrale

10.01

Prantslannad teenisid vägeva võidu, Eesti neliku sõit läks kehvasti

10.01

Giacomel võitis Oberhofis ka jälituse, Siimer tõusis 13 koha võrra

08.01

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23.

08.01

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu

08.01

VIDEO | Laskesuusatajad mälestasid Bakkenit südamliku videoga

sport.err.ee uudised

18:06

Paarissõitu asus juhtima Gruusia paar Uuendatud

17:41

Rajando: mul on tunne, et olin püstitiirus terve igaviku

16:46

Kirkeeide lõpuspurt tõi võidu Norrale, Eesti 15. Uuendatud

16:08

Semenyo skooris taas ja Man City astus sammu finaali poole

15:41

Naiste jalgpallikoondis peab MM-valikmängud Tallinnas ja Pärnus

14:57

Tampa Bay Lightningu vägev võiduseeria sai jätku

14:25

Griezmanni iluvärav viis Atletico kaheksa parema sekka

13:48

Kiirelt reageerinud Eesti Suusaliidule usaldati suurvõistluse korraldamine

13:07

Lilender: naiste üksiksõidus ei ole otseselt suursoosikuid

12:41

TÄNA OTSE | Niina Petrõkina alustab EM-tiitli kaitsmist

12:07

Botn jääb Ruhpoldingis kõrvaltvaatajaks

11:33

Thunder alistas tippude lahingus Spursi, LeBron hiilgas Hawksi vastu

10:34

Parimateks ultrajooksjateks valiti Kaur Alle ja Julia Rakitina

10:12

Shiffrin näitas oma meelisalal võimu

09:01

Vaaksi soe viskekäsi ei toonud Providence'ile võitu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo