Kirkeeide lõpuspurt tõi võidu Norrale, Eesti 15.

Laskesuusatamise maailmakarikaetapil Ruhpoldingis võitis naiste teatesõidu Norra koondis (0+9; 1:07.06,2), kes edestas finišiheitluses Itaaliat (0+4; +0,9) ja Rootsit (0+7; +3,0).

Viimasest tiirust lahkus esimesena Itaalia ankrunaine Lisa Vittozzi ja oli juba sõitmas võidu suunas, aga mõnisada meetrit enne lõppu sai kõvasti pingutanud norralanna Maren Kirkeeide ta kätte ja oli lõpus nobedam.

Norra koondise kolme esimest vahetust sõitsid Marthe Krakstad Johansen, Juni Arnekleiv ja Karoline Offigstad Knotten. Itaalia koosseisu kuulusid veel Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer ja Michela Carrara. Poolel maal juhtinud Rootsi neliku moodustasid Johanna Skottheim, Linn Gestblom, Elvira Öberg ja Hanna Öberg.

Lõpukilomeetritel ei suutnud eesolijate tempot hoida Julia Simon ja Prantsusmaa tuli neljandaks (0+6; +10,5). Viienda koha teenis Tšehhi (0+3; +52,8) ja kuuenda Saksamaa (1+8; +1.01,8).

Eesti koondis teenis 15. koha (0+5; +4.52,7). Susan Külm (0+0) ja Regina Ermits (0+1) hoidsid Eestit liidrite seas ning Johanna Talihärm (0+1) loovutas parematele umbes minuti.

Eesti viimast vahetust sõitis Tuuli Tomingat asendanud 21-aastane Emma Roberta Rajando, kes kasutas tiirus kolme varupadrunit ja pidi loovutama võrreldes vahetuse saamise hetkega kuus kohta.

Enne võistlust

Kuna Tuuli Tomingas haigestus Oberhofi MK-etapi järel, siis asendab teda Ruhpoldingis 21-aastane Emma Roberta Rajando, kes teeb oma MK-sarja debüüdi.

"Praegu olen üsna rahulik, aga närv tuleb kindlasti sisse vahetult enne võistlust," ütles Rajando ERR-ile. "IBU karikasarjas on paarkümmend pealtvaatajat ja tean, et siin tuleb... väga palju. See on teistmoodi, aga ma loodan, et suudan hoida külma närvi ja mitte lasta sellel ennast väga palju mõjutada," lisas ta.

Rajando on tänases võistluses Eesti naiskonna (nr 17) ankrunaine. Esimesena läheb rajale Susan Külm, teisena Regina Ermits ja kolmandana Johanna Talihärm.

Kolmest sel hooajal sõidetud naiste teatesõidust kaks võitnud Prantsusmaa võistleb täna koosseisus Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Justin Braisaz-Bouchet ja Julia Simon (nr 1). Kokku on võistlustules 19 naiskonda.