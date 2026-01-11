Eesti koondislaste klubid mängisid Šotimaal viiki

Connor McLennani avapoolaja üleminutite tabamusest asus Livingston mängu juhtim, aga 70. minutil õnnestus Kilmarnocki vahetusmehel Marcus Dackersil viigistada.

Mäng oli debüüt Livingstoni laenule antud Alex Matthias Tamme jaoks. Kilmarnocki ridadesse kuuluv endine Tallinna FCI Levadia pallur Michael Schjönning-Larsen pidas klubi eest oma teise kohtumise.

Neist algkoosseisus alustas Schjönning-Larsen, kuid samal ajal mehed väljakul ei olnud, kuna ta vahetati 68. minutil ehk vahetult enne viigiväravat puhkama. Tamm alustas mängu Livingstoni varumeestepingil ja sekkus 80. minutil.

Liigatabelis kummagi meeskonna seis eriti hea pole, kuna tosinaliikmelises Šotimaa kõrgliigas hoiab Kilmarnock hetkel eelviimast ja Livigston viimast kohta.