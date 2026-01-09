Arsenal ja Liverpool piirdusid väravateta viigiga

Seitse järjestikust kodumängu võitnud Arsenal tegi küll neli lööki raamidesse, aga väravani sel korral ei jõutud ja nii tuli leppida viigipunktiga. Kaotuseta seeria üheksamänguliseks pikendanud Liverpool ei saanud kirja ühtegi lööki raamidesse, kuid avapoolaja lõpus oli Liverpool väravale lähedal, kui Conor Bradley tabas latti.

Arsenal jätkab liigatabelis liidrina, edestades teisel kohal olevat Manchester Cityt ja kolmandal real paiknevat Aston Villat kuue punktiga. Liverpool on 35 punktiga neljas.