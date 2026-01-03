Voll loodab koostöös EOK-ga lahendada Eesti üliõpilasspordi nukra seisu

Möödunud aastal ei jäänud ilmselt ühelegi pallispordisõbrale märkamatuks Juuliuse jüngrid, Tallina Tehnikaülikooli üliõpilasorganisatsioon, mis tegeleb fänlusega. Eriti silmapaistvad olid nad korvpalliderbidel ehk TalTechi ja Tartu Ülikooli vahelistes kohtumistes. TalTechi õppeprorektor ja Eesti Akadeemilise Spordiliidu president Hendrik Voll meenutab, et korvpalliderbi eellugu ulatub juba 2017. aastasse.

"Kuus-seitse aastat pingutasime tegelikult selle nimel ja tõeliselt õitsele lõi see 2025. aastal, kui kaks ülikooli kohtusid Eesti meistrivõistluste poolfinaalis. Aga ma loodan, et 2026 see derbi suudab veel edasi areneda," rääkis Voll. "Tegelikult õhus on ootusärevus, et võib-olla kaks ülikoolitiimi kohtuvad Eesti meistrivõistlustel lausa finaalis. Ja see oleks ju väga vägev. Ma arvan, et väga paljud nõustuvad minuga, kui ütlen, et kahe ülikooli korvpalli vastasseis on praegune Eesti spordi kõige suurem positiivne suur vastasseis."

Tehnikaülikooli üks põhimõte on panustada topeltkarjääri ehk pakkuda õpilastele võimalust teha tipptasemel sporti, samal ajal omandada erialakraad. Volli sõnul astutakse Eestis lähiajal selles vallas suur samm edasi.

"Õhus on, ma julgeks öelda, Eesti spordi sajandi teo hõngu. Hetkel on ülikoolide, Eesti Akadeemilise spordiliidu ja Eesti olümpiakomitee vahel paberil üks Eesti sporti väga puudutav asi. Väga loodan, et kui halduslepingud saavad allkirjastatud, siis järgnevatel aastatel asub igal aastal Eesti ülikoolidesse õppima kuni 150 sportlasõppurit. See tähenadab, et sportlasõppuritel on võimalik õppida osakoormusega tasuta Eesti ülikoolides. Hetkel on selline privileeg kõigest 25 üliõpilasel," selgitas Voll.

"Ma loodan, et lahendame Eesti spordi suure pudelikaela, milleks on praegu väga nadi või madal spordi kandepind ülikoolides. Kõik riigid, kes on edukad tippspordis, tegelikult see tippsport väga palju baseerub ikkagi üliõpilasspordile," tõdes Voll.