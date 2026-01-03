X!

Saksamaa EM-tiitlini viinud Ibrahimagic kiitis Eesti korvpallitreenereid

Foto: Kuvatõmmis
Sel nädalavahetusel koolitab Eesti korvpallitreenereid Alan Ibrahimagic, kes vahetult enne korvpalli EM-i sai Saksamaa koondise asenduspeatreeneriks ja viis meeskonna EM-kullale.

47-aastane Ibrahimagic koolitab Eesti treenereid teist aastat järjest, aga seekord olukorras, kus ta oli paar kuud tagasi viinud Saksamaa koondise asenduspeatreenerina Euroopa meistritiitlini. Sel nädalavahetusel on ta ligi 150 Eesti treeneri ees ja igapäevaselt Saksa alaliidus tõõtav mees on taaskohtumisega rahul.

"Näen palju kogenud treenereid. See on väga tähtis, et vanemad mehed, kes on elus palju saavutanud, annaksid oma kogemusi noortele edasi," rääkis Ibrahimagic ERR-ile. "Talenti jagub, näen tegevusi, mis baseeruvad liikumisel ja viskamisel ning see mulle meeldib. See on tänapäeva korvpallis oluline. Treenerite huvi on olemas, see on hea kogemus ja seetõttu olen ka tagasi."

Vahetult enne EM-i haigestus Saksamaa koondise peatreener Alex Mumbru ja Ibrahimagic pidi teda kiirelt asendama. Erilisi pingeid see kaasa ei toonud.

"See juhtus kiiresti, mul ei olnud aega mõelda ja pidin tegutsema. See oli hea, nagu ka see, et tundsin juba mängijaid, paljusid enam kui kümme aastat. See tegi asja kergeks. Peamine, et mängijate tase ja karakter oli suurepärane. Ei olnud probleeme, tõusin vaid pingilt püsti ja juhendasin seistes. Minu tunded ei muutunud sugugi," lisas Ibrahimagic.

Hoolimata EM-tiitli võidust on Alen Ibrahimagici igapäevatöö täiesti glamuurivaba. "Töötan Saksamaa alaliidus noortetöö koordinaatorina. Jälgin koos kolleegidega mängijaid alates 13. eluaastast kuni meeste koondiseni. Minu töö on ühendada noored rahvuskoondisega," selgitas ta. "Mu igapäevatöö on sõita autoga mööda riiki ja vaadata mänge ning treeninguid, rääkida treenerite ja mängijatega, olla võrgustikus. Olen paljuski ka autojuht ja vaatleja."

Toimetaja: Anders Nõmm

