Kanada jätkab juunioride MM-il kaotuseta

Kanada pani võidule aluse vinge esimese kümne minutiga, kui Taani väravavõrku sahistasid Gavin McKenna, Braeden Cootes ja Zayne Parekh. Järgmise aasta NHL-i talendikorje esivalikuks peetav McKenna sai lõpuks kirja kübaratriki. Võitjate poolel kogus vähemalt ühe resultatiivsuspunkti 14 meest, Taani auvärava eest vastutas Mads Klyvoe.

Kanada on võitnud senised mängud väravate vahega 18:7 ning juhib B-alagruppi kaheksa punktiga. Viimases alagrupimängus kohtutakse Soomega, kes pidi kolmandas voorus tunnistama lisaajal Tšehhi 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) paremust. Tšehhi kangelaseks kerkis Adam Jiricek, kes viskas võiduvärava poolteist minutit enne lisaaja lõppu. Soome ja Tšehhi on Kanada kõrval kindlustanud edasipääsu veerandfinaali.

ADAM JIRICEK GOES BETWEEN HIS LEGS FOR THE OVERTIME WINNER



CZECHIA WINS A THRILLER IN STYLE #WorldJuniors pic.twitter.com/s7mH67VwQR — TSN (@TSN_Sports) December 29, 2025

A-alagrupi kohtumistes said võidud kirja tiitlikaitsja USA ja Rootsi. USA alistas väravaterohkes duellis Slovakkia 6:5 (0:2, 4:2, 2:1) ning Rootsi oli Saksamaast üle 8:1 (1:1, 4:0, 3:0). Rootsil ja USA-l on edasipääs tagatud (mõlemal 9 punkti), Slovakkia on kolme punktiga kolmas. Šveits ja Saksamaa ei ole veel punktiarvet avanud.

Juunioride maailmameister selgub 5. jaanuaril.