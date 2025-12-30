X!

Kanada jätkab juunioride MM-il kaotuseta

Jäähoki
Gavin McKenna pealeviset sooritamas.
Gavin McKenna pealeviset sooritamas. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jäähoki

Jäähoki juunioride maailmameistrivõistlustel teenis Kanada kolmanda järjestikuse võidu, kui B-alagrupi kolmandas voorus alistati Taani lausa 9:1 (3:0, 2:1, 4:0).

Kanada pani võidule aluse vinge esimese kümne minutiga, kui Taani väravavõrku sahistasid Gavin McKenna, Braeden Cootes ja Zayne Parekh. Järgmise aasta NHL-i talendikorje esivalikuks peetav McKenna sai lõpuks kirja kübaratriki. Võitjate poolel kogus vähemalt ühe resultatiivsuspunkti 14 meest, Taani auvärava eest vastutas Mads Klyvoe.

Kanada on võitnud senised mängud väravate vahega 18:7 ning juhib B-alagruppi kaheksa punktiga. Viimases alagrupimängus kohtutakse Soomega, kes pidi kolmandas voorus tunnistama lisaajal Tšehhi 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) paremust. Tšehhi kangelaseks kerkis Adam Jiricek, kes viskas võiduvärava poolteist minutit enne lisaaja lõppu. Soome ja Tšehhi on Kanada kõrval kindlustanud edasipääsu veerandfinaali.

A-alagrupi kohtumistes said võidud kirja tiitlikaitsja USA ja Rootsi. USA alistas väravaterohkes duellis Slovakkia 6:5 (0:2, 4:2, 2:1) ning Rootsi oli Saksamaast üle 8:1 (1:1, 4:0, 3:0). Rootsil ja USA-l on edasipääs tagatud (mõlemal 9 punkti), Slovakkia on kolme punktiga kolmas. Šveits ja Saksamaa ei ole veel punktiarvet avanud.

Juunioride maailmameister selgub 5. jaanuaril.

Toimetaja: Henrik Laever

