LHKK: liikumisharjumusi saab kujundada samamoodi kui hommikust hambapesu

Sellest nädalast alustas SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus (LHKK) kampaaniat "Liikumine on seltskond", mille eesmärk on motiveerida inimesi liikuma. Lisaks soovitakse näidata, et igapäevane liikumine on lihtne ja jõukohane kõigile ning muuhulgas ka hea võimalus leida endale uusi tuttavaid.

Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse teadusjuhi Henek Tomsoni sõnul seostatakse Eestis kehalise inaktiivsusega igal aastal hinnanguliselt üle 42 000 haigusjuhu, millest suure osa moodustavad südame-veresoonkonna ja ainevahetushaigused.

"Veelgi suurem on liigsest kehakaalust tulenev haiguskoormus – täiskasvanute ülekaal ja rasvumine põhjustavad aastas kokku ligikaudu 250 000 haigusjuhtu. Seda leevendaks aga oluliselt tervislikum toitumine ja teadlikum regulaarne liikumine," rääkis Tomson eestlaste murettekitava tervisestatistikast.

Septembri lõpuni kestva kampaania fookuses on erinevad liikumiskogukonnad ja lihtsalt kättesaadavad sporditegevused. "Liikumiskogukonnad on hea näide, kus sarnaselt mõtlevad inimesed motiveerivad üksteist liikuma," rääkis kampaania loovlahenduse loonud reklaamiagentuuri Vatson partner Timo Toiger ning lisas, et liikuma motiveerija ei pea olema otseselt kuulus inimene, aktiivsed inimesed võivad olla sinu kõrvalmajas.

Kampaania üks osaleja, jooksuentusiast ja kogukondliku liikumisalgatuse Kopli Sörk eestvedaja Kätlin Hõbemägi rõhutab koos liikumise jõudu. Tema oma sõpruskonnaga alustas Kopli Sörgiga 2024. aasta detsembris ja praegu on erinevaid sörke ligi 20 ning sörgi-liikumine kogub aina enam hoogu.

"Kui tööd on palju, energiat vähe ja liikumiseks aega ei leia, just siis tulebki ennast liigutada," meenutab Hõbemägi hetke, mil liikumine tema elus tahaplaanile jäi. "Kui üksi treenides võib motivatsioon kergesti kaduda, siis tuleb leida see oma kamp ja seda pakuvadki meie sörgid. On võimatu sõnadesse panna, mida ma näen inimeste silmis, kui nad tulevad ja sörgivad koos. Pole vahet, kui kiiresti sa liigud või millises vormis sa oled, kõik saavad hakkama ja kõik toetavad," jagas Hõbemägi oma kogemust.

Kampaanias osaleb ka dirigent ja laulja Kuldar Schüts. "Olles tegev paljude kollektiivide ja kooridega on oluline, et vaimne pingutus oleks tasakaalus füüsilisega. Jooksmise, rannavõrkpalli ja jõusaaliga olen tegelenud viimased viis aastat ja julgen väita, et positiivseid muudatusi on selle ajaga mitmeid," rääkis ta ning lisas, et kunagi pole liiga hilja mistahes spordiga tegelema hakata ja iga väiksemgi liikumine muudab elu koheselt väärtuslikumaks.

Rattaentusiast Hanna Taaramäe, kes on inspireerinud sadu naisi üle Eesti rattaga sõitma, kinnitab, et liikumine on tema jaoks palju enamat kui hea vorm. "Nooruses oli sport minu igapäeva loomulik osa, kuid kümneks aastaks jäi see sootuks kõrvale. Tagantjärele tunnen, et need olid kaotatud aastad. Viis aastat tagasi astusin mugavustsoonist välja ja leidsin tee tagasi spordi juurde. Täna tean, et liikumine annab rahulolu ja rõõmu, mida mujalt ei leia. Tee aktiivsest liikumisest harjumus aga pea meeles, et iga harjumus vajab kujunemiseks aega."

Üleeuroopaline Spordinädal, millele kampaaniaga tähelepanu tõmmatakse, toimub sel aastal juba 11. korda 23.-30. septembrini ning kutsub kõiki pikema ja tervema elu nimel regulaarselt liikuma. Spordinädala raames leiab üle Eesti aset enam kui 1000 erinevat liikumissündmust, millest kõigil on võimalik osa võtta. Sobivaid sportlikke ettevõtmisi leiab igale vanusele ja füüsilisele vormile – rattaorienteerumistest ja sammuväljakutsetest padeli treeninguteni.

Lisainfot spordinädala kohta ja sündmuste kalendri leiab Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse kodulehelt www.liigume.ee. Kalendrisse saavad kõik oma liikumissündmusi ise lisada kuni 22. septembrini.