X!

Nigeeria pääses kontinendi suurturniiril alagrupist edasi

Jalgpall
Nigeeria jalgpallikoondis
Nigeeria jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jalgpall

Nigeeria jalgpallikoondis alistas Aafrika Rahvuste karikaturniiri C-alagrupi teises voorus Tuneesia 3:2 ja kindlustas teise võistkonnana koha 16 parema hulgas.

Victor Osimhen viis Nigeeria avapoolaja eelviimasel minutil juhtima, viis minutit pärast teise poolaja algust suurendas Wilfred Ndidi edu ja 67. minutil lõi Ademola Lookman ka kolmanda värava.

Tuneesia suutis siiski järelejäänud ajaga vahe minimaalseks mängida: 74. minutil avas nende skoori Montassar Talbi ja 87. minutil realiseeris Ali Abdi penalti.

Kolm punkti kuulus siiski avavoorus Tansaaniast 2:1 jagu saanud Nigeeriale, kes kindlustas ühtlasi ka alagrupi võidu. Kahe aasta eest toimunud turniiril jõudis Nigeeria finaali, kus tuli tunnistada võõrustaja Elevandiluuranniku paremust.

Kaotusest hoolimata on head võimalused ka kolme punkti peal oleval Tuneesial, sest Uganda ja Tuneesia viigistasid 1:1 ning kummalgi on kirjas üks punkt. Viimases voorus kohtuvad Uganda - Nigeeria ja Tansaania - Tuneesia.

Rahvuste karikaturniiril on praeguseks edasipääsu kindlustanud veel vaid Egiptus, kes alistas B-grupis kõigepealt Zimbabwe 2:1 ja seejärel ka Lõuna-Aafrika 1:0. Egiptus on turniiri ajaloo edukaim koondis seitsme tiitliga.

Seekordne Aafrika Rahvuste karikaturniir kulmineerub 18. jaanuaril.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

11:42

Nigeeria pääses kontinendi suurturniiril alagrupist edasi

08:17

Paskotši tegi Belgia kõrgliigas taas skoori

27.12

Arsenal säilitas tulikuuma City ees esikoha, Liverpool kerkis neljandaks Uuendatud

27.12

Legendide turniiri tšempioniks kerkis Nõmme Kalju

27.12

Tartu juhtis suure osa ajast, kuid karika poolfinaali sai Sillamäe/Jõhvi

27.12

Guilherme sai esimest korda Belgias algkoosseisu, David oli samuti platsil

27.12

Poseidoni naiskond võitis kolm penaltiseeriat järjest ja sai esikoha

27.12

Neljane tagaliin tõi ManU-le võidu ja tõstis nad tabelis Liverpoolist mööda

27.12

Karikakaitsja FC Bunker Partner pääses kindla võiduga poolfinaali

27.12

Maroko rekordiline võiduseeria katkes

sport.err.ee uudised

11:42

Nigeeria pääses kontinendi suurturniiril alagrupist edasi

11:23

Läti hokinoored pakkusid Kanadale taas raske õhtu

11:02

Dartsi noore valitseja MM-turniir jätkub ülikindlalt

10:32

Selgusid aasta võistkonna nominendid

10:13

Raieste klubi võiduseeria pikenes tänu heale viimasele veerandile

09:30

Jokic jätkab erakordses hoos, aga Denver sai napi kaotuse

08:57

TÄNA OTSE | Selguvad Eesti aasta sportlased

08:17

Paskotši tegi Belgia kõrgliigas taas skoori

27.12

Pühapäeval kuulutatakse välja aasta parimad sportlased

27.12

Jürgenson valmistub hooajaks: miks mitte poodiumikohtade nimel võidelda

27.12

Markvardt Otepää lumeoludest: üle pole vaja muretseda

27.12

Kapten Rooba veetis jõulud Eestis: jõulutoit on vaja välja higistada

27.12

ETV spordisaade, 27. detsember

27.12

Arsenal säilitas tulikuuma City ees esikoha, Liverpool kerkis neljandaks Uuendatud

27.12

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

27.12

Legendide turniiri tšempioniks kerkis Nõmme Kalju

27.12

Tartu Ülikool teenis Eesti-Läti liiga liidrite duellis napi võidu

27.12

Tartu juhtis suure osa ajast, kuid karika poolfinaali sai Sillamäe/Jõhvi

27.12

Keila klubid pidid Eesti-Läti liigas kaotusega leppima

27.12

Katsuta palus Tänakul rallidel käia: jään teda igatsema

loetumad

27.12

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

27.12

Selgusid aasta naissportlase nominendid

27.12

Norra meedia: Bakkeni mask võis simuleerida 7000 meetri kõrgusel treenimist

27.12

Kahel NBA Tähtede mängul osalenud Thomas mõtleb Euroliigast

26.12

Norra olümpiakeskus soovitas kõrgmäestikumaskide kandmise lõpetada

27.12

Tartu Ülikool teenis Eesti-Läti liiga liidrite duellis napi võidu

26.12

Rahvusvaheline vehklemisliit toob agressorriikide lipud saali tagasi

26.12

Selgusid aasta treeneri nominendid

27.12

"Spordis ainult tüdrukud" võtab kokku 2025. aasta Eesti naiste spordis

27.12

Arsenal säilitas tulikuuma City ees esikoha, Liverpool kerkis neljandaks Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo