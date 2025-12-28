Nigeeria pääses kontinendi suurturniiril alagrupist edasi

Victor Osimhen viis Nigeeria avapoolaja eelviimasel minutil juhtima, viis minutit pärast teise poolaja algust suurendas Wilfred Ndidi edu ja 67. minutil lõi Ademola Lookman ka kolmanda värava.

Tuneesia suutis siiski järelejäänud ajaga vahe minimaalseks mängida: 74. minutil avas nende skoori Montassar Talbi ja 87. minutil realiseeris Ali Abdi penalti.

Kolm punkti kuulus siiski avavoorus Tansaaniast 2:1 jagu saanud Nigeeriale, kes kindlustas ühtlasi ka alagrupi võidu. Kahe aasta eest toimunud turniiril jõudis Nigeeria finaali, kus tuli tunnistada võõrustaja Elevandiluuranniku paremust.

Kaotusest hoolimata on head võimalused ka kolme punkti peal oleval Tuneesial, sest Uganda ja Tuneesia viigistasid 1:1 ning kummalgi on kirjas üks punkt. Viimases voorus kohtuvad Uganda - Nigeeria ja Tansaania - Tuneesia.

Rahvuste karikaturniiril on praeguseks edasipääsu kindlustanud veel vaid Egiptus, kes alistas B-grupis kõigepealt Zimbabwe 2:1 ja seejärel ka Lõuna-Aafrika 1:0. Egiptus on turniiri ajaloo edukaim koondis seitsme tiitliga.

Seekordne Aafrika Rahvuste karikaturniir kulmineerub 18. jaanuaril.