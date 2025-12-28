Mosambiik lõpetas Rahvuste karikaturniiril 40 aastat kestnud võiduootuse

Mosambiigi jalgpallikoondis teenis pühapäeval Aafrika Rahvuste karikaturniiril ajaloolise võidu, kui oli 3:2 üle Gabonist.

Agadiris toimunud mängus tõid Mosambiigile võidu Faisal Bangali, Geny Catamo ja Diogo Calila väravad. Gaboni eest sahistasid võrku Pierre-Emerick Aubameyang ja Alex Moucketou-Moussounda.

Mosambiik teenis Aafrika Rahvuste karikaturniiril riigi ajaloo esimese võidu, mida on jahitud alates 1982. aastast. Esimest korda pääses Mosambiik kontinendi tippturniirile neli aastat hiljem, viie senise finaalturniiri saldoks on jäänud neli viiki ja 11 kaotust.

Ajalooline võit tõstis Mosambiigi F-grupis ühtlasi kolme punkti peale, sama palju on kogunud ka ühe mängu vähem pidanud Kamerun ja Elevandiluurannik, kes lähevad pühapäeva õhtul omavahel vastamisi.