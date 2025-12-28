X!

Mosambiik lõpetas Rahvuste karikaturniiril 40 aastat kestnud võiduootuse

Jalgpall
Diogo Calila
Diogo Calila Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Mosambiigi jalgpallikoondis teenis pühapäeval Aafrika Rahvuste karikaturniiril ajaloolise võidu, kui oli 3:2 üle Gabonist.

Agadiris toimunud mängus tõid Mosambiigile võidu Faisal Bangali, Geny Catamo ja Diogo Calila väravad. Gaboni eest sahistasid võrku Pierre-Emerick Aubameyang ja Alex Moucketou-Moussounda.

Mosambiik teenis Aafrika Rahvuste karikaturniiril riigi ajaloo esimese võidu, mida on jahitud alates 1982. aastast. Esimest korda pääses Mosambiik kontinendi tippturniirile neli aastat hiljem, viie senise finaalturniiri saldoks on jäänud neli viiki ja 11 kaotust.

Ajalooline võit tõstis Mosambiigi F-grupis ühtlasi kolme punkti peale, sama palju on kogunud ka ühe mängu vähem pidanud Kamerun ja Elevandiluurannik, kes lähevad pühapäeva õhtul omavahel vastamisi.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

20:38

Mosambiik lõpetas Rahvuste karikaturniiril 40 aastat kestnud võiduootuse

17:23

Esiliigade turniiri võitsid Nõmme Unitedi noored

14:08

Paadiõnnetuses hukkusid Valencia jalgpallitreener ja tema kolm pereliiget

11:42

Nigeeria pääses kontinendi suurturniiril alagrupist edasi

08:17

Paskotši tegi Belgia kõrgliigas taas skoori

27.12

Arsenal säilitas tulikuuma City ees esikoha, Liverpool kerkis neljandaks Uuendatud

27.12

Legendide turniiri tšempioniks kerkis Nõmme Kalju

27.12

Tartu juhtis suure osa ajast, kuid karika poolfinaali sai Sillamäe/Jõhvi

27.12

Guilherme sai esimest korda Belgias algkoosseisu, David oli samuti platsil

27.12

Poseidoni naiskond võitis kolm penaltiseeriat järjest ja sai esikoha

sport.err.ee uudised

23:29

Alaliit loodab OM-ile saata üheksa murdmaasuusatajat

22:44

Eneli Jefimova pälvis kolmandat aastat järjest aasta naissportlase tiitli

22:38

Johannes Erm valiti teist korda aasta meessportlaseks

22:29

ETV spordisaade, 28. detsember

22:14

Esimese aasta noorsportlase tiitli noormeeste seas pälvis Jakob Kulbin

22:10

Aasta noorsportlaseks neidude seas valiti Eneli Jefimova

22:05

Aasta treeneri tiitliga pärjati Henry Hein ja Stefani Wendelschaefer

21:58

Aasta võistkonnaks valiti seitsmendat korda epeenaiskond

21:22

Legendaarne raadiohääl Erik Lillo nimetati Eesti Spordi Kuulsuste Halli

20:54

Aasta naisparasportlaseks valiti Kätlin Riidebach

20:47

Aasta meesparasportlase tiitli pälvis Tanel Visnap

20:38

Mosambiik lõpetas Rahvuste karikaturniiril 40 aastat kestnud võiduootuse

19:56

Kyrgios alistas näidismatšis Sabalenka

18:46

Nii Aigro kui Vagul pääsesid Nelja hüppemäe turneel lõppvõistlusele

18:32

Carlsen kindlustas kuuenda kiirmale MM-tiitli

17:23

Esiliigade turniiri võitsid Nõmme Unitedi noored

17:04

Eesti suusatajad Tour de Ski avavõistlusel 30 hulka ei pääsenud Uuendatud

16:50

Eesti lauatennisekoondised teenisid Balti MV-l neli pjedestaalikohta

16:09

Rannula ja Legia said tabeliliidrilt suure kaotuse

15:45

Rootsi suusatajad ei kasuta kõrgmäestikumaske

loetumad

27.12

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

27.12

Norra meedia: Bakkeni mask võis simuleerida 7000 meetri kõrgusel treenimist

09:30

Jokic jätkab erakordses hoos, aga Denver sai napi kaotuse

14:08

Paadiõnnetuses hukkusid Valencia jalgpallitreener ja tema kolm pereliiget

27.12

Markvardt Otepää lumeoludest: üle pole vaja muretseda

17:04

Eesti suusatajad Tour de Ski avavõistlusel 30 hulka ei pääsenud Uuendatud

27.12

Tartu Ülikool teenis Eesti-Läti liiga liidrite duellis napi võidu

10:13

Raieste klubi võiduseeria pikenes tänu heale viimasele veerandile

12:24

Poola liiga paremaid korvikütte Böckler tegi taas resultatiivse partii

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo