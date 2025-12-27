X!

Guilherme sai esimest korda Belgias algkoosseisu, David oli samuti platsil

Jalgpall
Guilherme Smith
Guilherme Smith Autor/allikas: Facebook/Kalju FC
Jalgpall

Tänavu suvel Nõmme Kaljust Belgia tšempioni Union Saint-Gilloise'i ridadesse müüdud Brasiilia ääreründaja Guilherme kuulus liigamängus esimest korda algkoosseisu.

Kaljus 44 mänguga 16 väravat löönud ja 14 resultatiivset söötu jaganud Guilherme pidas esimese kohtumise Unioni eest 30. oktoobril, kui ta kuulus 2:0 võidetud karikalahingus põhirivistusse ning andis avatabamusele passi, vahendab Soccernet.ee.

20. voorus pääses Guilherme esimest korda Belgia liigas algkoosseisu, kui Union külastas Brugge Cerclet. Lisaks oli ääremängijaga väljakul ka Kanada ründaja Promise David, kes müüdi Kaljust Unioni 2024. aasta suvel. Guilherme vahetati välja 89. minutil, üleminekuturul kuum nimi olev David sai kirja täismängu.

Ehkki Unionil ei õnnestunud 1:1 viigist enamat, ollakse tabelis jätkuvalt esikohal, edestades Club Brugget ühe punktiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

