Langerbauril nappis puhkeaega, Lisovskaja võistles haiguse pealt

Iluuisutamine
Foto: ERR
Iluuisutamine

Iluuisutamises saab Eesti esmakordselt naiste üksiksõidus Euroopa meistrivõistlustel välja panna kolm naist, kes hakkavad Sheffieldis konkureerima ka olümpiakoondisesse pääsu nimel.

Naiste üksiksõidus lähevad EM-ile kõik kolm Eesti meistrivõistlustel pjedestaalile jõudnud iluuisutajat. Tiitlikaitsja Niina Petrõkina on seniste tulemuste põhjal soosik olümpiale sõidul, kuid lõplik valik tehakse EM-i järel.

Koduses konkurentsis 169 punktiga hõbeda saanud Nataly Langerbauri ootab karjääri teine EM. "Ma arvan, et lõppkokkuvõttes võib jääda rahule, sest see võistlus tuli mulle kohe pärast eelmist," lausus ta ERR-ile.

"Puhkamiseks aega ei olnud. Otsekohe tulime Zagrebist siia ja kohe võistlus. Hea, et see võistlus sai tehtud. Mõlemas kavas tegin kõik ära, mida pidin tegema. Oma töö tegin ära, näitasin küllaltki puhtaid kavu."

Kõrgkooliõpingute kõrvalt harjutav Langerbaur sai oma debüüdil 2024. aasta jaanuaris Kaunase EM-il 14. koha. Ta loodab suure stardini jäänud nädalate jooksul hoida kontrolli all vasaku jala valu ja teha tööd kavade puhtusega.

"Kindlasti annab lihvida kõiki elemente veelgi puhtamaks, piruette veelgi kiiremaks, et oleks kindlasti neljas tase," lausus Langerbaur. "Samuti annab tööd teha koreograafia poolega, et seda hinnet ka veel kergitada."

Eesti meistrivõistluste pronksinaine Kristina Lisovskaja oli nädal enne starti ägeda kõrvapõletikuga täiesti rivist väljas, kuid suutis end keerulises olukorras kokku võtta ja kahe sõiduga 165 punkti koguda. Nüüd seisab ees karjääri kolmas EM.

Kõigepealt on tähtis terveneda. "Tegelikult olid kõik hüpped head. Ma olin nii haige kaks-kolm päeva enne. Praegu on väga hästi, et üldse sõitsin. Mul oli jõudu kava lõpuni. Olin väga õnnelik, et sain peaaegu kõik hüpped kätte."

Euroopa meistrivõistlused toimuvad Sheffieldis 14.-18. jaanuarini ja jõuavad otseülekannetes ERR-i ekraanidele.

Toimetaja: Siim Boikov

