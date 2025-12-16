Itaaliasse siirdunud eestlannad alustasid kaotusega

Hiljuti FC Florast Itaaliasse siirdunud Mari Liis Lillemäe, Kristina Teerni ja Liselle Paltsi uus koduklubi Catania kaotas tugevuselt kolmandas liigas ehk Serie C-s 1:5 Abatesele.

Lillemäe sai kirja täismängu, algkoosseisus alustanud Teern vahetati teise poolaja keskel mängust välja ja pingilt alustanud Palts sekkus samal ajal vahetusest, vahendab Soccernet.ee.

Catania sai kuue võidu kõrvale teise kaotuse, aga jätkab liidrikohal. Mängu vähem pidanud Salernitana ja Abatese on kahe punkti kaugusel.

Tegu oli Lillemäe, Teerni ja Paltsi liigadebüüdiga Catania ridades. Esimese mängu uue koduklubi eest pidasid eestlannad eelmisel nädalal, kui Serie C karikasarjas alistati 3:1 Unical ja jõuti veerandfinaali. Selles mängus sekkus Eesti kolmik teise poolaja lõpus vahetusest.