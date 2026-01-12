X!

Teern säras koduklubi eest kübaratrikiga

Kristina Teern
Kristina Teern Autor/allikas: Catania FC
Eesti naiste jalgpallikoondise ründaja Kristina Teern lõi Itaalia tugevuselt kolmandas liigas oma esimese värava, aga ei piirdunud ainult ühe või kahega.

Detsembris saapamaale suundunud eestlannade kolmiku jaoks oli tegu kolmanda mänguga Serie C-s. Kui talvepausile eelnenud mängus tegi Teern ühele tabamusele eeltöö, siis puhkuselt naastes hoolitses ta kümnenda vooru võõrsilmatšis kolme värava löömise eest, vahendab Soccernet.ee.

Teern sekkus Lecce vastu pingilt 59. minutil ning hetk hiljem pani ta vastaste võrgu sahisema. Lisaks oli eestlanna täpne 65. ja 68. minutil. Kübarat kergitanud Teernile oli kahe sööduga abiks samuti pingilt platsile saadetud Lillemäe. Palts alustas kohtumist põhirivistuses.

Catanial on kirjas kümme mängu, millest on võidetud kaheksa ja kaotatud. 24 kogutud punktiga hoitakse 11-liikmelises D-grupis esikohta. Põhihooaja lõppedes suunduvad nelja grupi kaks parimat sõelmängudele, kus võideldakse Serie B-sse tõusmise nimel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

