Palts: tuleb moment ja pead ühe puutega ära lööma!

EJAK kuulutas Annika võitja välja kuuendat korda ning ilusaima tabamuse eest hoolitses Liselle Palts, kellele tõi auhinna Balti turniiri pronksimatšis Fääri saarte vastu löödud iluvärav, mis oli ühtlasi tema koondisekarjääri esimene tabamus. Eesti võitis selle kohtumise 2:0.

"Mäletan väravat väga hästi, aga ega peast väga midagi läbi ei käigi: tuleb moment ja pead ühe puutega ära lööma," ütles Palts ERR-ile. "Selliseid väravaid on trennis harjutatud küll, oli jalas sees ja tuli lihtsalt õige moment. Tean ikka auhinnast, aga ei mõelnud kordagi, et võiksin selle saada. Mul ei tulnud see mõte kuni üks tiimikaaslane ütles, et Annika on sinu. Siis korra mõtlesin, aga nii ei mõtle, et võiks saada."

Esikolmikusse pääsesid veel Mari Liis Lillemäe ja Vlada Kubassasova. Palts ja Lillemäe siirdusid hiljuti koos Kristina Teerniga Itaaliasse ning elavad seal koos. Kas Palts julgeb ilusa auhinna kodus riiulile panna? "Julgen ikka! Eks omavahel ikka rääkisime, aga oleme sõbrad edasi," naljatles ta.

Kuidas Eesti kolmikul seni Sitsiilias läinud on? "Siiamaani on hästi läinud. Eluga olen rahul, väga professionaalne keskkond on. Oleme kolm mängu teinud, need on meile sissejuhatavad mängud, aga viimane mäng läks väga hästi ja võitsime viis-null. Sain ka ise seal asjaosaline pikemalt olla, tore oli," ütles Palts. "Eks seal on keelebarjäär suur, saame olla kõik koos ja kogemust jagada. Õpime [Itaalia keelt] koos."

Catania FC mängib riigi tugevuselt kolmandal liigatasandil, kuidas Palts seda koduse liigaga võrdleks? "Liiga on lihtsalt nii erinev, jalgpalli stiil on erinev. Samm kõrgemal, see on tasavägisem. Eestis on ikka alumine ots alumine ots, ülemine on ülemine ots. Seal on tasavägisem," vastas Palts.

Hõbepalli ja Annika auhinnad valmistas klaasikunstnik Eeva Käsper, kes on seda tööd teinud alates 2005. aastast. Varasemal kümnel korral oli Hõbepalli autoriks keraamik Kadri Jäätma. Ilusaimad väravad kuulutati välja Tallinna õllerestoranis Beer Garden.