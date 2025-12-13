Kamerun teatas Aafrika meistrivõistlusteks kaks erinevat koosseisu

Viiel korral Aafrika jalgpallimeistriks kroonitud Kamerun teatas tänavuseks Aafrika Rahvuste karikaturniiriks kaks koosseisu, sest alaliidu president Samuel Eto'o ja rahvuskoondise peatreener Marc Brys on omavahel tülis.

Novembri lõpus valis Kameruni alaliit teiseks ametiajaks presidendiks riigi endise ründekuulsuse Samuel Eto'o. Eto'o esimene otsus ametisse jäämise järel oli vallandada meeste rahvuskoondise belglasest peatreener Marc Brys, kelle tüürimisel ei õnnestunud koondisel tagada koht järgmise aasta MM-finaalturniirile.

Eto'o palkas tema asemele David Pagou, kes on valdavalt juhendanud Kameruni klubisid. 63-aastane Brys aga keeldus ametist lahkumast, väites, et ainult riigi spordiminister saab säärast otsust langetada.

"Eto'o eesmärk on olnud mind võimalikult kiiresti minema ajada," ütles Brys Belgia väljaandele VTM Nieuws. "Ta solvas mind kohe esimesest minutist alates, sest tema silmis olen mina rivaal."

Kummaline olukord tipnes sellega, et järgmisel nädalal algavaks Aafrika Rahvuste karikaturniiriks nimetati kaks erinevat koosseisu – ühe koosseisu valis alaliit ja teise Brys.

Peatreeneri valitud koosseisu kuuluvad teiste seas erinevates Euroopa tippliigades mänginud väravavaht Andre Onana ja koondise kõigi aegade paremuselt teine väravakütt Vincent Aboubakar, kes on Eto'o rekordist 11 värava kaugusel. Alaliidu kokku pandud nimekirjas neid mehi ei ole ning Brysi arvates on põhjuseks Eto'o isiklik vimm.

"Eto'o jättis enda nimekirjast välja mitmed võtmemängijad ja liidrid. Loomulikult oli tema isiklikult selle nimekirja taga. Kuidas saab minna Aafrika Rahvuste karikale ilma maailmatasemel väravavahita? Või ilma Aboubakarita? See on uskumatu! Samas see ei üllata mind, sest selle kõige taga on nartsissist, kes arvab, et ta on kõiges kõige parem," sõnas Brys.

Kamerunil on olukorra lahendamiseks aega umbes nädal, sest nende esimene mäng Aafrika Rahvuste karikal toimub 24. detsembril, kui minnakse vastamisi Gaboniga.

Turniiri kestab 21. detsembrist kuni 18. jaanuarini ning tiitlit hakkab kaitsma Elevandiluurannik, kes kuulub Kameruniga samasse alagruppi.