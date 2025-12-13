X!

Räppo ja Kivioja lõpetasid tippsarja finaaletapil teises kümnes

Triatlon
Henry Räppo
Henry Räppo Autor/allikas: Reiko Kolatsk
Triatlon

Kataris toimunud T100 Triathlon World Touri ehk keskmaa triatloni MM-sarja finaaletapil saavutas Henry Räppo meeste seas 15. ja Kaidi Kivioja naiste võistlusel 20. koha.

T100 sarja võistlused koosnevad kahe kilomeetri pikkusest ujumisdistantsist, 80-kilomeetrisest rattasõidust ja 18 km pikkusest jooksudistantsist.

Alles teist korda T100 sarjas võistlustulle pääsenud Räppo oli ujumise järel 12. kohal, tõusis rattasõiduga ühe koha võrra ning tuli üle finišijoone 15. mehena ajaga kolm tundi, 20 minutit ja 28 sekundit.

"Üldiselt jään rahule. Arvestades ettevalmistust, siis sellises konkurentsis 15. koht ei ole üldse halb. Siia tulles mul ei olnud väga suuri ootusi. Tahtsin lihtsalt näha, kus minu baastase on. Tegelikult olin puhkusel, kui sain kutse siia osalema. Mul oli ettevalmistuseks aega veidi üle nädala," rääkis Räppo võistluse järel.

Esikoha ja ka sarja üldvõidu teenis Uus-Meremaa esindaja Hayden Wilde, kelle võiduajaks kujunes 3:06.08. Finaaletapil sai teise koha ameeriklane Morgan Pearson (+1.15) ja kolmas oli belglane Marten van Riel (+2.06). Räppo lõpetas sarja kokkuvõttes 54 mehe arvestuses 22. positsioonil. 

Naiste seas võtsid kaksikvõidu britid Kate Waugh (3:31.30) ja Georgia Taylor-Brown (+0.20), kolmandaks tuli šveitslanna Julie Derron (+1.01).

Kaidi Kivioja näitas ujumises paremuselt 23. aega, kerkis rattasõiduga 18. kohale ja oli finišis kohal 20. naisena. Kaotust võitjale kogunes 14 minutit ja seitse sekundit.

26-aastane Waugh saavutas ühtlasi sarja üldvõidu. Kivioja sai kokkuvõttes 55 naise seas 24. koha.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

13:15

Kamerun teatas Aafrika meistrivõistlusteks kaks erinevat koosseisu

12:40

VAATA OTSE | Meeste jälitussõidus stardib kolm eestlast Uuendatud

12:30

Suur vahetustehing NHL-is: Canucks saatis hinnatud kaitsemängija Wildi

11:55

Räppo ja Kivioja lõpetasid tippsarja finaaletapil teises kümnes

11:14

Belgrad värvus mustaks

10:45

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti teatenaiskonnal Hochfilzenis?

10:16

Curry naasis vigastuspausilt 39 punktiga, aga võidu võttis Timberwolves

09:46

Rae pikendas Balti liigas võiduseeria kümnemänguliseks

09:13

Legia pidi taas kaotusega leppima

08:37

Kelly Sildaru saavutas MK-etapil kaheksanda koha

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

12.12

Susan Külm tegi Hochfilzenis karjääri parima sprindi Uuendatud

12.12

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast Uuendatud

12.12

Suurepärasest Vonnist sai MK-sarja ajaloo vanim etapivõitja

12:40

VAATA OTSE | Meeste jälitussõidus stardib kolm eestlast Uuendatud

11.12

Venemaa laskesuusatajad pöördusid spordikohtusse

11.12

Prantsusmaa tennisistile määrati 20 aasta pikkune võistluskeeld

12.12

Lancia ralliauto rooli taha istuvad Rossel ja Grjazin

12.12

Randväli ujus Inglismaal rahvusrekordi

11.12

Gedly Tugi jätkab karjääri Sloveenias: teen kõik, et enda üle uhkust tunda

08:37

Kelly Sildaru saavutas MK-etapil kaheksanda koha

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo