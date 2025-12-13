Räppo ja Kivioja lõpetasid tippsarja finaaletapil teises kümnes

Kataris toimunud T100 Triathlon World Touri ehk keskmaa triatloni MM-sarja finaaletapil saavutas Henry Räppo meeste seas 15. ja Kaidi Kivioja naiste võistlusel 20. koha.

T100 sarja võistlused koosnevad kahe kilomeetri pikkusest ujumisdistantsist, 80-kilomeetrisest rattasõidust ja 18 km pikkusest jooksudistantsist.

Alles teist korda T100 sarjas võistlustulle pääsenud Räppo oli ujumise järel 12. kohal, tõusis rattasõiduga ühe koha võrra ning tuli üle finišijoone 15. mehena ajaga kolm tundi, 20 minutit ja 28 sekundit.

"Üldiselt jään rahule. Arvestades ettevalmistust, siis sellises konkurentsis 15. koht ei ole üldse halb. Siia tulles mul ei olnud väga suuri ootusi. Tahtsin lihtsalt näha, kus minu baastase on. Tegelikult olin puhkusel, kui sain kutse siia osalema. Mul oli ettevalmistuseks aega veidi üle nädala," rääkis Räppo võistluse järel.

Esikoha ja ka sarja üldvõidu teenis Uus-Meremaa esindaja Hayden Wilde, kelle võiduajaks kujunes 3:06.08. Finaaletapil sai teise koha ameeriklane Morgan Pearson (+1.15) ja kolmas oli belglane Marten van Riel (+2.06). Räppo lõpetas sarja kokkuvõttes 54 mehe arvestuses 22. positsioonil.

Naiste seas võtsid kaksikvõidu britid Kate Waugh (3:31.30) ja Georgia Taylor-Brown (+0.20), kolmandaks tuli šveitslanna Julie Derron (+1.01).

Kaidi Kivioja näitas ujumises paremuselt 23. aega, kerkis rattasõiduga 18. kohale ja oli finišis kohal 20. naisena. Kaotust võitjale kogunes 14 minutit ja seitse sekundit.

26-aastane Waugh saavutas ühtlasi sarja üldvõidu. Kivioja sai kokkuvõttes 55 naise seas 24. koha.