Noored Kreeka-Rooma maadlejad pälvisid Lätis teise koha

Maadlus
Eesti U-15 koondis Krupeninite mälestusvõistlustel
Eesti U-15 koondis Krupeninite mälestusvõistlustel Autor/allikas: Eesti Maadlusliit
Maadlus

Eesti U-15 noormeeste Kreeka-Rooma maadluse võistkond võitis Lätis Daugavpilsis vendade Krupeninite mälestusvõistlustel hõbeda.

Eesti U-15 meeskond maadles koosseisus Mauri Ärmus, Kener Kaljola, Roman Okhendushkevich, Artemi Jeremejev, Aron Lavrits, Gudmund Roosiõis, Kenert Rehkalt ja Marten Annuk.

Võistlus peeti meeskondlikult, kus riik maadleb riigiga.

Eesti meeskond alustas turniiri 5:4 võõrustaja üle, alistas siis Tšehhi 8:1, Poola 5:4, ja Rootsi 5:4. Kaotus tuli vastu võtta Ukrainalt tulemusega 2:7 ning Leedult tulemusega 3:6.

Turniiri võitis Ukraina ning pronksi sai Poola.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

