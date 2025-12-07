Östersundi jälitussõidu võitis Fillon Maillet, Siimer tõusis kuus kohta

Kolmandana rajale pääsenud Fillon Maillet tegi esimeses kahes lasketiirus kaks möödalasku, kuid läbis järgmised tiirud puhaste paberitega ning edestas finišis rootslast Sebastian Samuelssoni (2) 6,7 sekundiga.

Esimesena startinud norralane Johan-Olav Botn lõpetas kahe möödalasuga kolmandal kohal (+ 10,3). Kuue parema hulka mahtusid veel itaallane Tommaso Giacomel (2; +15,2), prantslane Eric Perrot (2; +16,2) ja ainsana kõik tiirud veatult läbinud ameeriklane Campbell Wright (+25,0).

Ülejäänud esikümne moodustasid norralased Vetle Sjaastad Christiansen (2; +31,4), Sturla Holm Lägreid (3; +43,7), Sivert Guttorm Bakken (2; +54,0) ja Isak Frey (1; +57,1).

Ainsa eestlasena oli võistlustules Kristo Siimer, kes pääses rajale 51. mehena. Ta tegi kokku kolm möödalasku ja lõpetas 45. positsioonil (+4.28,8).

MK-sarja üldliider on 245 punkti kogunud Botn. Talle järgnevad Samuelsson (190 p), Fillon Maillet (181 p), norralane Martin Uldal (180 p) ja Lägreid (142 p).

Laskesuusatamise MK-sari jätkub tuleval nädalal Austrias Hochfilzenis.