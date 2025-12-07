X!

Östersundi jälitussõidu võitis Fillon Maillet, Siimer tõusis kuus kohta

Laskesuusatamine
Quentin Fillon Maillet.
Quentin Fillon Maillet. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise hooaja esimesel MK-etapil Östersundis võitis meeste 12,5 km jälitussõidu prantslane Quentin Fillon Maillet (2; 30.14,5).

Kolmandana rajale pääsenud Fillon Maillet tegi esimeses kahes lasketiirus kaks möödalasku, kuid läbis järgmised tiirud puhaste paberitega ning edestas finišis rootslast Sebastian Samuelssoni (2) 6,7 sekundiga.

Esimesena startinud norralane Johan-Olav Botn lõpetas kahe möödalasuga kolmandal kohal (+ 10,3). Kuue parema hulka mahtusid veel itaallane Tommaso Giacomel (2; +15,2), prantslane Eric Perrot (2; +16,2) ja ainsana kõik tiirud veatult läbinud ameeriklane Campbell Wright (+25,0).

Ülejäänud esikümne moodustasid norralased Vetle Sjaastad Christiansen (2; +31,4), Sturla Holm Lägreid (3; +43,7), Sivert Guttorm Bakken (2; +54,0) ja Isak Frey (1; +57,1).

Ainsa eestlasena oli võistlustules Kristo Siimer, kes pääses rajale 51. mehena. Ta tegi kokku kolm möödalasku ja lõpetas 45. positsioonil (+4.28,8).

MK-sarja üldliider on 245 punkti kogunud Botn. Talle järgnevad Samuelsson (190 p), Fillon Maillet (181 p), norralane Martin Uldal (180 p) ja Lägreid (142 p).

Laskesuusatamise MK-sari jätkub tuleval nädalal Austrias Hochfilzenis.

Toimetaja: ERR Sport

