Galeriid: Hokimeistrivõistluste esimese ringi võitis Viru Sputnik

Laupäeval oli avaringi teisena lõpetanud Narva PSK alistanud Kohtla-Järvel 422 silmapaari ees HC Everesti 7:2 (1:1, 0:0, 6:1).

Esimese ringi viimases mängus oli Viru Sputnik pühapäeval 236 pealtvaataja ees parem Tallinna HC Vipersist 5:1 (1:0, 2:1, 2:1).

Eelmisel hooajal esimesena medalita jäänud SK Viru Sputnik võitis oktoobrikuu mängudes teist meistrivõistlustel mängivat Kohtla-Järve meeskonda, eelmisel hooajal pronksi saanud HC Everesti 12:3, Tartus alistati tiitlikaitsja Välk 494 6:1 ning Narvas oldi parem eelmise hooaja hõbedameeskonnast PSK-st 5:1.

