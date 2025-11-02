X!

Galeriid: Hokimeistrivõistluste esimese ringi võitis Viru Sputnik

Jäähoki
SK Viru Sputnik.
SK Viru Sputnik. Autor/allikas: Julia Sevstjanova/Eesti Hoki
Jäähoki

Eesti jäähokimeistrivõistluste põhiturniiri avaringi võitis täisedu, nelja võiduga Kohtla-Järve SK Viru Sputnik.

Eelmisel hooajal esimesena medalita jäänud SK Viru Sputnik võitis oktoobrikuu mängudes teist meistrivõistlustel mängivat Kohtla-Järve meeskonda, eelmisel hooajal pronksi saanud HC Everesti 12:3, Tartus alistati tiitlikaitsja Välk 494 6:1 ning Narvas oldi parem eelmise hooaja hõbedameeskonnast PSK-st 5:1.

Esimese ringi viimases mängus oli Viru Sputnik pühapäeval 236 pealtvaataja ees parem Tallinna HC Vipersist 5:1 (1:0, 2:1, 2:1).

Laupäeval oli avaringi teisena lõpetanud Narva PSK alistanud Kohtla-Järvel 422 silmapaari ees HC Everesti 7:2 (1:1, 0:0, 6:1).

Paremusjärjestus avaringi järel: 1. SK Viru Sputnik 8, 2. PSK 6, 3. Välk 494 4, HC Everest 2, 5. HC Vipers 0 punkti.

Põhiturniiril mängitakse neli ringi. Põhiturniiri neli paremat meeskonda pääsevad play-off'i.

