Galerii: Hokiliigas olid liidrid võidukad

Narva PSK - Tallinna HC Vipers, 15.11.2025.
Eesti jäähokimeistrivõistlustel said võid Kohtla-Järve SK Viru Sputnik ja Narva PSK.

Kohtla-Järvel oli 324 pealtvaataja ees SK Viru Sputnik 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) parem teisest Kohtla-Järve meeskonnast HC Everestist.

Narvas alistas PSK 11:0 (2:0, 3:0, 6:0) Tallinna HC Vipersi.

Kaotuseta püsiv SK Viru Sputnik on kuue võidu ja 12 punktiga liider. 10 punktiga on teine PSK. Neist mängu vähem pidanud tiitlikaitsja Tartu Välk 494 on 5 punktiga kolmas.

Järgmisel nädalal on laupäeval vastamisi HC Everest - Välk 494 ja pühapäeval kohtuvad SK Viru Sputnik - PSK.

Toimetaja: Rene Kundla

Galerii: Hokiliigas olid liidrid võidukad

