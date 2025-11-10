Hokiliigas said võidu PSK ja Viru Sputnik

Eesti jäähokimeistrivõistlustel nädalavahetusel peetud kohtumistes said võidu Narva PSK kodus ja Kohtla-Järve PSK võõrsil.

Laupäeval Narva jäähallis 724 pealtvaataja ees peetud kohtumises suutis eelmise aasta hõbe Narva PSK alistada tiitlikaitsja Tartu Välk 494-ja lisaajal 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Pühapäeval Tallinnas peetud kohtumises oli liidermeeskond Kohtla-Järve SK Viru Sputnik kaks kolmandikku mänguajast hädas tabeli viimase Tallinna Vipersiga. 0:0 ja 0:0 lõppenud kolmandike järel pani Viru Sputnik oma paremuse maksma tulemusega 5:0.

Viie vooru järel on tabeli tipus Viru Sputnik 10 ja Narva PSK 8 punktiga. Tartlased on kolmandal kohal 5 punktiga.

Sel nädalal on laupäeval Kohtla-Järvel vastamisi Viru Sputnik ja kahe punktiga neljandal kohal olev Kohtla-Järve HC Everest ning Narvas võõrustab PSK Vipersit.