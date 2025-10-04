Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude

Jäähoki Eesti meistrivõistluste uue hooaja esimeses mängus võitis Viru Sputnik kahe Kohtla-Järve klubi kohtumises Everesti 12:3. Tartus pidi kohalik Välk 494 tunnistama Narva Paemurru spordikooli 5:3 paremust. Selle mängus eel avati Tartu Lõunakeskuses pidulikult ka renoveeritud uisuareen.

Uue kuue saanud Lõuna-Eesti suurim siseuisuväljak oli laupäeval täistuledes. Hümni laulmise järel pani litri mängu Eesti meistritiitlit kaitsev Tartu Välk 494 jäähokimeeskond, kel on nüüd oluliselt paremad tingimused.

"Täna on ta ikkagi täiesti professionalne hokiväljak, kus on võimalik mängida maailmatasemel hokit. Meie oleme väga rahul ja oleme väga tänulikud," kinnitas Välk 494 meeskonna juht Timo Lauri ERR-ile.

Pikalt kestnud renoveerimistööde käigus, mida toetas ka Tartu linn, paigaldati Astri Arenale kaasaegsed ja painduvad ning sportlastele ohutumad jääpoortid, kujundati ümber uisulaenutus ja ooteala ning hooldati külmutusseadmeid.

"Meil on nüüd täiesti uued jääpoortid, mis vastavad kõikidele rahvusvahelistele parameetritele," sõnas Astri Arena tegevjuht Triin Hütt. "Meil on uued kliendikapid, meil on uus sissepääsusüsteem, meil on nutikad lahendused, meil on staaride sein. Võime öelda, et me astusime sõna otseses mõttes vanast ajast uude aega."

Astri Arena tegevjuht ütles uisuväljaku taasavamisel, kus esinesid noored Tartu iluuisutajad, et suur värskenduskuur annab uusi võimalusi nii jääalade sportlastele kui harrastajatele.

"Ligi 400 000 eurone investeering, mis on Astri grupp ette võtnud, on üks suur investeering jääaladesse. Mitte ainult jäähokisse, vaid ka iluuisutamisse ning kes teab, võib-olla näeb kunagi meie jääl ka kurlingut," sõnas ta.

Tartu Välk 494 soovib meeskonna juhi Timo Lauri sõnul alanud hooajal kindlalt tiitlit kaitsta. "Meie sihiks on, nagu alati, meistritiitel. Madalama tulemuse peale ei tahaks ju kohe hooaja alguses minna mängima. Harjutame ikkagi nagu tavapäraselt, viis korda nädalas, et olla sellel tasemel. Eesti meistriliiga on ikkagi kõval tasemel liiga, peab tegema trenni kõvasti."

Sel hooajal mängib meistriliigas viis meeskonda. Tartu püüab viieteistkümnendat Eesti meistrikulda, kuid pidi avamängus vastu võtma kaotuse: külalismeeskond tuli 0:3 kaotusseisust välja viie järjestikuse väravaga ning teenis 5:3 võidu.