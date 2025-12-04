Eestlannade tulemused jäid IBU karikasarja avaetapil tagasihoidlikuks

Võidu võttis mõlemad lasketiirud puhaste paberitega läbinud prantslanna Paula Botet, kes edestas samuti lasketiirudes eksimatult tegutsenud Moldova esindajat Alina Stremousi 44,2 sekundiga. Nelja parema seas oli koguni kolm prantslannat – kolmas oli ühel trahviringil käinud Voldiya Galmace Paulin, kes kaotas Botet'le 50,8 sekundiga ja neljas Fany Bertrand, kes tabas kõik märgid ja kaotas koondisekaaslasele 52,8 sekundiga.

Kätrin Kärsna läbis samuti lasketiirud puhaste paberitega, aga oli suusarajal Botet'st üle nelja minuti aeglasem, kokkuvõttes kaotas ta prantslannale 4.31,2 ja sai 92. koha. Kohe tema järel sai 93. koha Pillerin Vilipuu, kes käis ühel trahviringil ja kaotas võitjale 4.36,2. Kretel Kaljumäe eksis püstitiirus kolmel lasul ja lõpetas 95. kohaga, kaotust võitjale kogunes 4.39,4. Violetta Konopljova tegi kaks möödalasku ja sai 114. koha, kaotades võitjale 6.24,0.

Obertilliachis võisteldakse sprindis ka laupäeval, selle 60 paremat pääsevad pühapäevasesse jälitussõitu.