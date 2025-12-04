X!

IBU karikasarja avaetapp ei toonud rõõmu ka Eesti meestele

Laskesuusatamine
Yaroslav Neverov
Yaroslav Neverov Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise IBU karikasarja hooaja avaetapil Austrias Obertilliachis Eesti mehed neljapäevasel 10 km sprindidistantsil 70 parema sekka ei mahtunud.

Esikoha teenis kahekordne MM-hõbe Johannes Dale-Skjevdal, kes tegi püstitiirus ühe möödalasu, ent edestas tiirud veatult läbinud prantslast Oscar Lombardot'd siiski 49,1 sekundiga. Kolmas oli sakslane David Zobel (0+1; +51,4).

Kuue parema sekka mahtusid veel 20-aastane soomlane Jimi Klemettinen (1+0; +59,5), norralane Jörgen Solhaug Saeter (0+0; +1.01,7) ning prantslane Theo Guiraud Poillot (0+1; +1.02,3).

Nagu Eesti naistel, läks ka Eesti meestel neljapäevane võistlus suuresti aia taha. Yaroslav Neverov (2+1) kaotas võitjale 3.19,5 ja ta pidi leppima 77. kohaga, 19-aastane Rasmus Vainomäe (0+1; 4.12,9) oli 101. ning Rasmus Tiislär (3+1; +4.32,0) 105.

Toimetaja: Anders Nõmm

