IBU karikasarja avaetapp ei toonud rõõmu ka Eesti meestele
Laskesuusatamise IBU karikasarja hooaja avaetapil Austrias Obertilliachis Eesti mehed neljapäevasel 10 km sprindidistantsil 70 parema sekka ei mahtunud.
Esikoha teenis kahekordne MM-hõbe Johannes Dale-Skjevdal, kes tegi püstitiirus ühe möödalasu, ent edestas tiirud veatult läbinud prantslast Oscar Lombardot'd siiski 49,1 sekundiga. Kolmas oli sakslane David Zobel (0+1; +51,4).
Kuue parema sekka mahtusid veel 20-aastane soomlane Jimi Klemettinen (1+0; +59,5), norralane Jörgen Solhaug Saeter (0+0; +1.01,7) ning prantslane Theo Guiraud Poillot (0+1; +1.02,3).
Nagu Eesti naistel, läks ka Eesti meestel neljapäevane võistlus suuresti aia taha. Yaroslav Neverov (2+1) kaotas võitjale 3.19,5 ja ta pidi leppima 77. kohaga, 19-aastane Rasmus Vainomäe (0+1; 4.12,9) oli 101. ning Rasmus Tiislär (3+1; +4.32,0) 105.
