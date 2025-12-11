X!

Kulbin teise MK-etapi eel: suusakiirus paraneb hooaja käigus

Laskesuusatamise MK-hooaeg jätkub kalendri teise etapiga Austrias Hochfilzenis. Avaetapil Rootsis Östersundis hoolitses Eesti koondise parima tulemuse eest Jakob Kulbin.

Koondise pesamuna Kulbin säras Östersundis meeste tavadistantsil, kui oli üks kolmest kõik lasketiirud puhaste paberitega läbinud mehest ja saavutas lõpuks 12. koha.

"See spordiala on minu jaoks väga oluline, teen seda oma tööna ja mulle meeldib seda teha. Väga hea meel, kui selles läheb hästi ka," muigas Kulbin Hochfilzenis ERR-iga rääkides. "Individuaalis ongi lihtne, ei pea nii hea suusataja olema, et head kohta saada. Kindlasti tahaks suusarajal kiirem olla, aga see paraneb hooaja käigus."

Lisaks Kulbinile võistlevad Hochfilzenis Eesti meestest Mark-Markos Kehva, Kristo Siimer ja Rene Zahkna, naistest on kohal Regina Ermits, Susan Külm, Johanna Talihärm ja Tuuli Tomingas.

Esimesena on Austrias kavas sprindid. ETV otseülekanne meeste 10 km distantsist algab reedel kell 12.15, naiste 7,5 km sprint algab ETV-s kell 15.

