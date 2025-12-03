Kulbin: esimesel ringil hoidsin tagasi, teisel püüdsin Fillon Maillet'd

Kulbin oli 103 võistleja seas kõige noorem ning üks kolmest, kes läbis kõik neli lasketiiru puhaste paberitega. Pärast viimast tiiru andis noor eestlane endast kõik, et prantslane Emilien Jacquelin kinni püüda, aga prantslane oli lõpuks ikkagi sekundi võrra kiirem ja Kulbin sai suurepärase 12. koha (+3.01,2).

Seni oli tema karjääri parim tulemus tänavu veebruaris Lenzerheides toimunud MM-i tavadistantsi 32. koht.

"Kõik läks hästi! Tiirud läksid hästi, nii nagu planeerisin," sõnas Kulbin pärast võistlust. "Esimesel ringil hoidsin teadlikult tagasi, aga teisel ringil sain [Quentin] Fillon Maillet' taga sõita, nii palju enam tagasi ei hoidnud. Siis oli eesmärk tema taga olla ja seal tempot hoida."

Fillon Maillet lõpetas 15. kohaga ning kaotas Kulbinile pea 50 sekundiga. Ühtlasi teenis Kulbin MK-sarjas 29 punkti ning sai pärast hooaja esimest individuaalset võistlust selga sinise särgi, mis tähistab parimat U-23 vanuseklassi võistlejat. Ükski eestlane pole varem MK-sarjas liidrisärki kandnud.

Mille peale ta viimases tiirus mõtles? "Võiks pihta lasta!" naeris Kulbin. "Nii lihtne oligi, proovisin keskenduda oma tegevusele, aga sellisel hetkel paratamatult tulevad need mõtted, et tahaks pihta lasta ja ägeda tulemuse teha. Sain hakkama."

Teised Eesti mehed olid samuti tublid ning kokku jõudis punktikohale kolm tükki: Kristo Siimer pälvis 29. koha, Mark-Markos Kehva 34. koha ja Rene Zahkna 51. koha.