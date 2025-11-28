Kardisportlane Albert Tamm tegi Araabia kuumuses soliidse etapi

Tamm on sel hooajal küll keskendunud WSK sarjale, aga osalenud siiski nii paljudel Championsi etappidel kui võimalik. "Hooaeg on olnud põnev, sest uude klassi tulemine vajas harjumist ja kuna WSK ja maailmakarikas võtsid olulise osa, siis Champions of Future Academy sarjas on kolm võistlust vahele jäänud," vahendab autosport.ee noore karditähe sõnu.

Tamm pälvis karmides tingimustes toimunud kvalifikatsioonis üheksanda koha, esimeses eelsõidus oli ta kuues. "Teine eelsõit sujus väga hästi, kuid sain ühe karistuse. Oli väike segadus lippudega ning eksisin reeglite vastu ja sain viiesekundilise ajakaristuse, kuna punt on võrdne ja tihedalt koos, siis see viis sekundit tähendas 17. kohta. Algaja viga, mida minu kogemusega ei tohiks juhtuda," ütles Tamm.

Finaalis startis eestlane teisest kümnest ning lõpptulemuseks jäi kümnes koht. Teisel päeval pälvis Tamm kvalifikatsioonis kaheksanda koha, aga finaalis sai ta tänu parematele eelsõitudele neljanda stardikoha.

Paraku tähendas see väliskurvist startimist. "Väljast startides sõltub kõik eesolevatest sõitjatest, endal on sealt keeruline rünnata ja nii ka juhtus, et alguses kaotasin kohti, õnneks andis sõidu käigus kohta parandada ja olen viienda kohaga rahul," sõnas Tamm.

Nädalavahetuse kokkuvõttes tõusis Eesti sõitja üldarvestuses 15. kohalt 11. kohale. Hooaja lõpuni on jäänud kaks sõitu, uue nädala teisipäeval ja kolmapäeval sõidetakse Abu Dhabis Al Forsani rajal. "Kuna kolm etappi on vahele jäänud, siis eesmärk on hooaeg esikümnes," lisas Tamm.