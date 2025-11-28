X!

Kardisportlane Albert Tamm tegi Araabia kuumuses soliidse etapi

Kardisport
Albert Tamm
Albert Tamm Autor/allikas: Erakogu
Kardisport

Sel nädalal sõideti Araabia Ühendemiraatides Champions of the Future Academy kardisarja eelviimased ringid. OK-N Junior klassis võistlev Albert Tamm saavutas kümnenda koha.

Tamm on sel hooajal küll keskendunud WSK sarjale, aga osalenud siiski nii paljudel Championsi etappidel kui võimalik. "Hooaeg on olnud põnev, sest uude klassi tulemine vajas harjumist ja kuna WSK ja maailmakarikas võtsid olulise osa, siis Champions of Future Academy sarjas on kolm võistlust vahele jäänud," vahendab autosport.ee noore karditähe sõnu.

Tamm pälvis karmides tingimustes toimunud kvalifikatsioonis üheksanda koha, esimeses eelsõidus oli ta kuues. "Teine eelsõit sujus väga hästi, kuid sain ühe karistuse. Oli väike segadus lippudega ning eksisin reeglite vastu ja sain viiesekundilise ajakaristuse, kuna punt on võrdne ja tihedalt koos, siis see viis sekundit tähendas 17. kohta. Algaja viga, mida minu kogemusega ei tohiks juhtuda," ütles Tamm.

Finaalis startis eestlane teisest kümnest ning lõpptulemuseks jäi kümnes koht. Teisel päeval pälvis Tamm kvalifikatsioonis kaheksanda koha, aga finaalis sai ta tänu parematele eelsõitudele neljanda stardikoha.

Paraku tähendas see väliskurvist startimist. "Väljast startides sõltub kõik eesolevatest sõitjatest, endal on sealt keeruline rünnata ja nii ka juhtus, et alguses kaotasin kohti, õnneks andis sõidu käigus kohta parandada ja olen viienda kohaga rahul," sõnas Tamm.

Nädalavahetuse kokkuvõttes tõusis Eesti sõitja üldarvestuses 15. kohalt 11. kohale. Hooaja lõpuni on jäänud kaks sõitu, uue nädala teisipäeval ja kolmapäeval sõidetakse Abu Dhabis Al Forsani rajal. "Kuna kolm etappi on vahele jäänud, siis eesmärk on hooaeg esikümnes," lisas Tamm.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

18:59

Kardisportlane Albert Tamm tegi Araabia kuumuses soliidse etapi

18:40

VAATA OTSE | Eesti korvpallikoondis alustab jahti MM-piletile Uuendatud

18:14

Selevko pälvis kodupubliku ees esikoha, Levandi kolmas

18:01

Arand kerkis Saudi Araabia sprindis pjedestaalile

17:51

Tänak: see ralli on loterii ja meil polnud head piletit

17:27

Eesti kurlingunaiskond mängib Austriaga A-divisjoni koha eest

16:58

Karlsson ja Nyenget võitsid MK-hooaja avasõidu, eestlased jäid kahvatuks Uuendatud

16:52

Kiili: kandikul meile midagi ei anta

16:40

Ilves suusatas end MK-hooaja avaetapil neljandaks, võit Lamparterile Uuendatud

16:23

Kangur: kõik mängijad tulevad suure tahtmisega peale, kõik on võimalik

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

16:02

Kaks erakordset katset ajasid aasta viimase rallipäeva eel kaardid sassi Uuendatud

16:40

Ilves suusatas end MK-hooaja avaetapil neljandaks, võit Lamparterile Uuendatud

27.11

ERR alustab sel reedel talispordihooaja ülekannetega

27.11

VIDEO | Tänak võttis kõrvalistmele jalgpalli Euroopa meistri

18:40

VAATA OTSE | Eesti korvpallikoondis alustab jahti MM-piletile Uuendatud

27.11

Niina Petrõkina naasis võistluspausi järel jääle

16:58

Karlsson ja Nyenget võitsid MK-hooaja avasõidu, eestlased jäid kahvatuks Uuendatud

27.11

Aleksandr Selevko võitis lühikava tubli varuga

27.11

Partizan keeldub ameti maha pannud Obradovicit vabastamast

11:12

Leedu korvpallikoondis tegi MM-valiksarjas uskumatu tagasituleku

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo