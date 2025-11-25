Snuukrimängijad on tänavu imeliselt teravas hoos

Tänavune profisnuukri hooaeg on erakordselt maksimaalsete seeriate lembene, sest kõigi aegade rekord püstitati juba novembris.

Snuukrihooaeg algab suvel ja lõppeb kevadel maailmameistrivõistlustega, kuid juba novembri viimasel nädalal on sooritatud 16 maximum break'i ehk 147-punktist seeriat.

Tegemist on snuukris märgilise saavutustega, kus tuleb kõik laual olevad kuulid katkestuseta ja õiges järjekorras auku ajada.

Hetkel käivad hooaja esimese suurturniiri ehk UK Championshipi valikringid ja Hiina mängija Chang Bingyu tegi maksimaalse seeria šotlase Stephen Maguire vastu, asudes ühtlasi 4:3 juthima. Hiljem siiski Chang kaotas 5:6.

Changi tulemus oli juba hooaja 16. maksimaalne seeria. Seni oli vastav rekord hooajast 2024/2025, mil kogu hooaja peale saadi kirja 15 seeriat. Vastava tulemusega viigistas Liam Pullen praeguse turniiri esimeses ringis.

Kolm mängijat on sel hooajal juba kaks korda 147 punkti teeninud: Ronnie O'Sullivan, Thepchaiya Un-Nooh ja Aaron Hill. Snuukri ajalugu tunneb praeguse seisuga 233 säherdust seeriat.

UK Championshipi põhiturniir algab laupäeval, 29. novembril. Tiitlit kaitseb inglane Judd Trump.