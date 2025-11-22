X!

Epeemeeste Eesti karika pälvis Tafenau

Vehklemine
Kasper Tafenau
Kasper Tafenau Autor/allikas: Markus Johann Viil/Eesti Vehklemisliit
Vehklemine

Sakus toimunud epeevehklemise Eesti karikavõistluste meeste turniiril pälvis esikoha Kasper Tafenau, kes alistas finaalis Markus Salmi.

16 parema seas sai 22-aastane Tafenau kümnenda paigutuse. Ta alistas esmalt Marek Puhmi 15:8 ning siis teise paigutusega Edvin Jahu 15:7. Poolfinaalis sai Tafenau jagu Jevgeni Blinovist tulemusega 15:11 ning finaalis põrkus ta kokku Markus Salmiga.

Tafenau alistas otsustavas mängus endast aasta noorema Salmi 15:13 ning pälvis sellega Eesti karika.

Eesti karikavõistlustel osalesid ka mõned lätlased ning leedulased, kuid 16 parema sekka Baltimaade konkurendid ei jõudnud.

Naiste turniiril võidutses Julia Beljajeva, kes alistas finaalis 16-aastase Aleksandra Nikolajeva. Beljajeva alistas poolfinaalis Katrina Lehise, kes lülitas veerandfinaalis konkurentsist Irina Embrichi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

