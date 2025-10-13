Beljajeva võitis Horvaatias satelliitturniiri

Beljajeva alistas 16 parema seas 15:8 Tšiili vehkleja Analia Fernandeze ning sai siis sama tulemusega jagu kahekordsest MM-hõbedast Federica Isolast, poolfinaalis lubas ta kaheksa torget teha ka Rootsi vehklejal Louise Ulltjarnil. Finaal poolatari Barbara Brychi vastu oli tasavägine, aga tartlanna teenis 13:12 võidu.

Hea esituse pakkus ka maailma edetabelis kümnendal kohal olev Irina Embrich, kes alistas teel poolfinaali kolm ukrainlannat, aga kaotas nelja parema seas neljandale Ukraina vehklejale Anna Maksõmenkole kindlalt 5:15.

Julia Trynova ja Dinara Anis teenisid põhitabelis ühe võidu, aga 32 parema sekka rohkem eestlannasid ei pääsenud.

Meeste turniiril kaotas Markus Salm kaheksandikfinaalis hiljem kolmanda koha teeninud ukrainlasele Roman Samoilovile 8:15. Valentin Altunin ja Oliver Laasik langesid konkurentsist 32 parema seas. Esikoha teenis 22-aastane ungarlane Gergely Kovacs.