Barcelona satelliitturniiril jõudis pjedestaalile neli Eesti vehklejat

Eesti vehklejad tegid Hispaanias Barcelonas aset leidnud FIE satelliitturniiril vinge esituse, kui Irina Embrich võidutses naiste seas ja veel kolm eestlast astusid pjedestaalile.

Embrich alistas põhiturniiril hispaanlanna Maria Pilar Ranningeri 15:10, siis hispaanlanna Siliva Gomez Lopeze 15:14. Kaheksandikfinaalis teenis ta prantslanna Lydiane Hersant'i üle 15:9 võidu, alistas siis veerandfinaalis briti Harriet Hillieri 15:10.

Seejärel läks ta poolfinaalis vastamisi kaasmaalase Julia Beljajevaga, kuid Embrich teenis 15:9 võidu. Finaalis tuli talle vastu keenialanna Alexandra Ndolo, aga vinges hoos eestlanna teenis ka seal 15:9 võidu ja pälvis kulla. Beljajeva lõpetas turniiri kolmanda kohaga, Julia Trynova saavutas 23., Leana Mironov 38. ja Eliisa Kikerpill 73. koha.

Hästi läks ka Eesti meestel, nii Sten Priinits kui OLiver Laasik jõudsid 16 parema hulka. Mõlemad vehklesid end poolfinaali ning Priinits ka finaali, kuid Laasik pidi poolfinaalis tunnistama Miguel Frazao paremust. Portugallane osutus mõlemale eestlastele liialt kõvaks pähkliks, Priinits pidi finaalis leppima 9:15 kaotusega.

Erik Tobias lõpetas satelliitturniiri 72. kohaga.