X!

Barcelona satelliitturniiril jõudis pjedestaalile neli Eesti vehklejat

Vehklemine
Irina Embrich.
Irina Embrich. Autor/allikas: Karli Saul/Team Estonia
Vehklemine

Eesti vehklejad tegid Hispaanias Barcelonas aset leidnud FIE satelliitturniiril vinge esituse, kui Irina Embrich võidutses naiste seas ja veel kolm eestlast astusid pjedestaalile.

Embrich alistas põhiturniiril hispaanlanna Maria Pilar Ranningeri 15:10, siis hispaanlanna Siliva Gomez Lopeze 15:14. Kaheksandikfinaalis teenis ta prantslanna Lydiane Hersant'i üle 15:9 võidu, alistas siis veerandfinaalis briti Harriet Hillieri 15:10.

Seejärel läks ta poolfinaalis vastamisi kaasmaalase Julia Beljajevaga, kuid Embrich teenis 15:9 võidu. Finaalis tuli talle vastu keenialanna Alexandra Ndolo, aga vinges hoos eestlanna teenis ka seal 15:9 võidu ja pälvis kulla. Beljajeva lõpetas turniiri kolmanda kohaga, Julia Trynova saavutas 23., Leana Mironov 38. ja Eliisa Kikerpill 73. koha.

Hästi läks ka Eesti meestel, nii Sten Priinits kui OLiver Laasik jõudsid 16 parema hulka. Mõlemad vehklesid end poolfinaali ning Priinits ka finaali, kuid Laasik pidi poolfinaalis tunnistama Miguel Frazao paremust. Portugallane osutus mõlemale eestlastele liialt kõvaks pähkliks, Priinits pidi finaalis leppima 9:15 kaotusega.

Erik Tobias lõpetas satelliitturniiri 72. kohaga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

vehklemisuudised

16:42

Barcelona satelliitturniiril jõudis pjedestaalile neli Eesti vehklejat

13.10

Beljajeva võitis Horvaatias satelliitturniiri

30.09

Tallinna linn premeeris Lehist ja Embrichi ning nende treenereid

19.08

Eesti Olümpiakomitee premeeris MM-il medali võitnud vehklejaid

31.07

Jaapani epeemehed võitsid ajaloolise kuldmedali

29.07

Thbilisis protestiti vene vehklejate vastu

29.07

Eesti epeemeeskond andis MM-il Šveitsile lahingu, aga langes välja

28.07

Eesti epeemehed piirdusid MM-i põhitabelis avaringiga, kuld Jaapanisse

27.07

Lehis: kõik kardavad meiega vehelda, aga ilma peatreenerita oli väga raske

26.07

Eesti epeenaiskond saavutas MM-il kuuenda koha, kulla võitis Prantsusmaa

sport.err.ee viimased uudised

18:24

Eesti parajõutõstja pälvis World Ability Beach Gamesil hõbemedali

17:51

Hyundai spordidirektor: järgmine aasta tuleme maailmameistriks

17:19

De Bruyne sai penaltit lüües tõsiselt viga

16:16

Tokyos olümpiavõitjaks tulnud Bencic pälvis nüüd veel ühe turniirivõidu

15:46

Meeste käsipallikoondis koguneb esmakordselt uue peatreeneri käe all

15:17

Naiste jalgpallikoondis teenis Balti turniiril kolmanda koha

14:58

TalTech ja Võru võtsid naiste meistriliigas esimesed punktid

14:25

Bayern sulges Boatengile ukse

13:47

Kregor Zirk: sain vastuse ühele küsimusele

13:13

Glinka parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

loetumad

26.10

Tiitlikursil Flora päästis teise lisaminuti viigiväravaga hingamisruumi

09:57

Janek Mäggi hakkab taas juhtima maailma kabeelu

00:11

Norris võitis Mehhiko GP ja tõusis ühe punktiga MM-sarja üldliidriks

08:39

Elu mängu teinud Reaves vedas Lakersi võidule

26.10

Paide vastuolulisest otsusest: jõhkram rööv kui Louvre'is

09:04

Tiit Karuksi kuukommentaar: miksid jäävad

26.10

Klaar Aroni võimalustest: tulevik on helge, aga segane

26.10

Sappinen tulise mängu lõpust: tahaks palju öelda, aga see pole kõige targem

26.10

Hein täiendab teadmisi välismaal: üks konkreetne pakkumine on juba laual ka

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo