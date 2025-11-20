X!

Tallinna külje all avati moodne rannahall

Beach44 rannahall
Beach44 rannahall Autor/allikas: Dovile Stirbyte/Beach44
Harjumaal Luigel avati Beach44 nimeline rannahall, mida peetakse Balti riikide kõige moodsamaks.

Beach44 rannahall on kuue väljakuga talvine rannameka, kus saab harrastada nii rannavollet kui ka rannatennist. Lisaks on hallis 100-pealine tribüün, jõunurk, baar, klubiruum ja saunad, mis annavad võimaluse korraldada hallis lisaks sporditrennidele ja -võistlustele ka suuri üritusi ja pidusid. Rannahalli arhitekt on võrukas Karmo Tõra.

Beach44 taga on kolm rannavõrkpallurit ja sõpra: Urmas Piik, Nils Rühka ja Karl Rinaldo. Juba enne oma rannakodu rajamist oli trio ehitanud üles Eesti suurima rannavolle täiskasvanute ja noorteklubi ning rannavolle ja -tennise võistlussarja. Lisaks korraldatakse igal suvel Kloogarannas rannavolle suurturniiri ja tehakse vollepodcasti "Kõrvuni liivas". Uus hall laiendab Beach44 tegevusvaldkonda veelgi.

"Kui neli ja pool aastat hakkasime põlve otsast turniire korraldama, ei osanud unistadagi millestki sellisest. Nende nelja aastaga oleme Urmase ja Nilsiga kasvanud nii tugevasti kokku. Meid on igas tegemises saatnud kolm väärtust - pere, naer ja südamega tehtud. Me oleme Beach44 teekonnal elanud läbi nii kergemaid kui ka raskemaid hetki ning kõik see paneb nüüd, mil hall on valmis saanud, veel rohkem seda kõike hindama," ütles Beach44 loovjuht Karl Rinaldo.

Beach44 kaasas rannahalli ehituse lõppjärgus kogukonna kaudu enam kui 70 000 eurot. Avapeol osalesidki need pool tuhat inimest, kes olid Beach44-le ühel või teisel moel sel teekonnal abiks olnud, sest rohkem poleks halli rahvast mahtunud. Muusikat tegid avapeol Merilyn Tiit ja Loconuts.

"Panustasime palju ja võtsime omajagu riske, et see hall sobiks hästi nii noorte- ja tippspordi harrastamiseks kui ka suurte ürituste läbiviimiseks," sõnas MK-etapi medalist Urmas Piik. "Täna tundub, et see õnnestus. Näeme, kuidas meie laiuskraadidel on inimestel talvisel perioodil vaja natuke soojust. Rannahall aitab külmal ja pimedal ajal meelde tuletada, et suvi on käeulatuses."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

