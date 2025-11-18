X!

Tobreluts Tomingase seisundist: müsteerium jätkub

Laskesuusatamine
Indrek Tobreluts
Indrek Tobreluts Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Tuuli Tomingas ei mahtunud traditsioonilisel laskesuusahooaja avavõistlusel Rootsis Idres naiste sprindis kummalgi võistluspäeval 20 parema sekka.

Kui laupäeval kaotas Tomingas võitjale neli ja pool minutit, siis päev hiljem kolm ja pool minutit. Kahel võistluspäeval tegi ta kokku seitse möödalasku. "Eks me peame hakkama mõtlema, mis see põhjus võiks olla. Kogu selle suvise ettevalmistusperioodi jooksul olen selliseid hetki nänud rohkem kui üks kord, kui ta on mingil hetkel täiesti augus ja kaks nädalat hiljem vaatad, et kõik on tipp-topp korras," kommenteeris sportlase treener Indrek Tobreluts.

"Müsteerium jätkub, meil on oma teooriad ja hüpoteesid, ei tea, kui palju need paika peavad. Loomulikult peame kõik ohud välistama, et aru saada, millest see on. Siin on palju tegureid. Kui hakkame analüüsima, siis ala- ja ületreeningu sümptomid on sarnased. Alatreeningu ma täiesti välistaks, vaadates, kui palju ta pingutab. Pigem on siin tugevalt ka psühholoogiline pool mängus, ta tunneb survet ja ta ei saa sellega hästi hakkama," jätkas Tobreluts.

Tobreluts lisas, et Tomingas on endale algava hooaja eel pannud väga suure pinge. "Pluss ka välised tingimused, natuke tahetakse dokfilmi teha, kus ta peab oma seisundist avalikkusele rääkima, mis paneb omakorda väikese surve. Sa ütled, et kõik on hästi, siis tuleb võistlus... mentaalselt on ta praegu katki," kinnitas treener.

"Kuna ma olen suve jooksul seda seisundi muutust näinud, siis keskmisest sportlasest rääkides sellisest seisust välja tulek oleks võimatu, aga Tuulit teades võib see kahe nädala pärast täiesti muutuda. Istume, vaatame, mõtleme," lisas Tobreluts.

Toimetaja: Anders Nõmm

