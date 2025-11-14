X!

Tuuli Tomingas muukis lahti järskude vormikadude põhjuse

Laskesuusatamine
Tuuli Tomingas
Tuuli Tomingas Autor/allikas: Greta Külvet
Laskesuusatamine

Laskesuusataja Tuuli Tomingase sügisene treeningperiood on kulgenud tavapärases rütmis, kuid ühe olulise erinevusega.

Tomingas kirjutas enne sel nädalavahetusel Idres toimuvaid Eesti koondise katsevõistlusi Topauto laskesuusablogis, et on koos treener Indrek Tobrelutsuga saanud jälile põhjusele, mis on varasematel aastatel põhjustanud ootamatut vormikadu.

Tõuke põhjalikumaks uurimiseks andis poolteist kuud enne hooaja algust tehtud väike reis Hispaaniasse, kus treeningkoormused langesid tuntavalt.

"Olen kogenud korduvalt, et puhkepäevad mõjuvad mulle laastavalt. Kui koormused langevad siis keha jääb nii-öelda kinni. Ei ole me osanud seda treeneriga kunagi seletada, teisalt puhata on ju vaja. Jälgi ajades ja treeningpäeviku arhiive lapates jõudsime lõpuks tõdemuseni, et ma olen hüpermobiilse adaptsiooniga sportlane," kirjutas Tomingas.

Lihtsalt öeldes: Tomingas taastub treeningutest kiiremini kui enamik sportlasi ja tema närvisüsteem liigub kiiresti puhkusefaasi. Kui puhkeperiood liiga pikaks venib, hakkavad ilmnema alatreenituse sümptomid.

"Kuna alatreenituse ja ületreenituse tunnused on üllatavalt sarnased, oleme seni ekslikult süüdistanud väsimust, mis on põhjustatud raskest laagrist, või hoopis kodust režiimipeetust. Tegelikult vajab mu keha hoopis uut ärritust – treeningut. Mu keha vajab pidevalt järgmist laksu, et püsida tasakaalus," selgitas Tomingas.

Seetõttu pole Tomingas alates viimasest mägedelaagrist Anterselvas puhkepäevi teinud ning tema sõnul on tänaseks näidud normaliseerunud. "Mootor vajab pidevalt hagu. Iseasi, mida karkass teeb. Balansi leidmine on keeruline," märkis Tomingas.

Nädalavahetusel saab laskesuusahooaeg avapaugu Rootsi meistrivõistluste näol, mis on Eesti koondise jaoks katsevõistluseks. Idres tehtavate tulemuste põhjal komplekteeritakse MK-sarja ja IBU-sarja koondised.

MK-sarja uue hooaja esimene etapp toimub 29. novembrist kuni 7. detsembrini Rootsis Östersundis.

Toimetaja: Henrik Laever

laskesuusauudised

12:21

