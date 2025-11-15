Zahkna: selliste võistluste eesmärk on saada kindlust ja mul see õnnestus

Zahkna kinnitas sõidu järel, et on päevaga rahul. "Sellistel võistlustel on üks eesmärk, saada enesekindlust ja mul on hea meel, et just laskmine tuli välja," ütles mõlemad tiirud puhaste paberitega läbinud Zahkna ERR-ile.

"Ideaaleesmärk on alati, et tuleks vastavalt võimetele parim esile. Minul täna see õnnestus. Esimesed kuus kilomeetrit tulid sõidus hästi välja, raskeks läks viimased neli, sealt oli ka näha, et tuli kõige suurem kaotus. Üldiselt võib esimese võistlusega rahule jääda," lisas ta.

Zahkna kaotas esikoha teeninud rootslasele Sebastian Samuelssonile minuti ja 30,8 sekundiga. Nende numbritega Zahkna siiski rahule ei jäänud, sest rada oli talle sobiv. "Ei olnud järsku tõusu, palju oli jalalt jalale tööd, mis minu sõidustiiliga sobib rohkem. Poolteist minutit parimale kaotust on tegelikult palju," tõdes ta.

"Laskmisprotsendi ja tabavuse mõttes on mul kindlam olukord, aga ma ei ole piisavalt kindel, et seda kõike kiiresti teha. Kui kaotust Samuelssonile tuli poolteist minutit, siis 22 sekundit sellest lasketiirus - suur osa on veel sealt võimalik tagasi võita," lõpetas Zahkna.

Eesti koondise jaoks on tegemist ühtlasi katsevõistlustega MK-sarja. Esimesele MK-etapile sõidavad tulemuste põhjal kolm meest ja kolm naist. Neljanda ja viienda sportlase nimetavad koondisesse treenerid ja spordidirektor.