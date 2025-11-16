X!

Ovetškin viskas 902. värava, aga eksis karistusviskel ja Capitals kaotas

Jäähoki
Aleksandr Ovetškin
Aleksandr Ovetškin Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL jäi Washington Capitals kodujääl 2:3 alla New Jersey Devilsile, kaotades karistusvisetes.

Külalised asusid esimesel perioodil Arseni Gritsjuki ja Luke Hughesi väravatest juhtima ja Capitals jõudis lõpuks viimasel kolmandikul viigini, kui esmalt skooris Connor McMichael ning seejärel viskas Aleksandr Ovetškin enda NHL-i karjääri 902. värava.

Mäng läks lisaajale, kus väravaid ei visatud ja seetõttu selgitati võitja välja bullitiseerias. Capitalsi esimene viskaja Dylan Strome saatis litri vastaste väravasse, Devilsi mängija Paul Cotter aga eksis. Capitalsi järgmised mängijad – Anthony Beauvillier ja McMichael eksisid –, Devilsil aga Jesper Bratt tabas ja Gritsjuk eksis. Neljandana läks Capitalsil joonele Ovetškin, kes eksis, Devilsi mängija Simon Nemec aga saatis litri väravasse, tuues külalismeeskonnale võidu.

Edmonton Oilers võõrsil lisaajal 4:3 Carolina Hurricanesi. Oilersi võiduvärava viskas Leon Draisaitl, kui mängitud lisaaega oli mängitud vaid 19 sekundit. Lisaks sai Draisaitl kirja kaks väravasöötu. Normaalajal tegid Oilersi viskas Connor McDavid kaks ja Jack Roslovic ühe värava. Oilersi väravasuul tõrjus Stuart Skinner 33 pealeviset.

Oilers on viimasest neljast mängust võitnud kolm, seejuures kõik lisaajal.

Hurricanesi eest tegid skoori Eric Robinson, Nikolaj Ehlers ja Jordan Stahl, Frederik Andersen sai kirja 19 tõrjet.

Tulemused:

Florida – Tampa Bay 1:3
Minnesota – Anaheim 2:0
Chicago – Toronto 3:2
Carolina – Edmonton 3:2 la.
Columbus – NY Rangers 1:2 kv.
Detroit – Buffalo 4:5 la.
Montreal – Boston 2:3
Ottawa – Los Angeles 0:1
Washington – New Jersey 2:3 kv.
Dallas – Philadelphia 5:1
St. Louis – Las Vegas 1:4
Seattle – San Jose 4:1
Calgary – Winnipeg 3:4 kv.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

11:46

Ovetškin viskas 902. värava, aga eksis karistusviskel ja Capitals kaotas

11:11

Rooba viskas KooKoo võidumängus värava

15.11

Hokiliigas olid liidrid võidukad

14.11

Marchand ületas NHL-is 1000 punkti piiri

13.11

Rooba klubi sai suure võidu

13.11

Noore kaitsja kübaratrikk kindlustas New Jersey liidrikohta

12.11

Avalanche'i kapten viskas üle kolme aasta värava

11.11

Jäähoki kuulsuste hall täienes Chara ja Keithiga

11.11

Edmonton Oilers pesi häbi maha

10.11

Hokiliigas said võidu PSK ja Viru Sputnik

09.11

Edmonton Oilersil oli kodujääl piinlik õhtu

08.11

Eesti hokikoondis alistas ka Hollandi ja võitis koduse turniiri

08.11

19-aastane Celebrini tõusis NHL-i resultatiivsustabelis esikohale

07.11

VIDEO | Vanameister Crosby on alustanud hooaega teravalt

06.11

Eesti hokimehed panid Hispaania kindlalt paika

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

12:27

Tribuntsov uuendas teist päeva järjest Eesti rekordit Uuendatud

12:22

Shiffrin võitis üheksandat korda Levil slaalomi

10:50

Eesti naiskonnad võtsid Balti liigas maksimaalsed üheksa punkti

10:21

Kolmikduubli teinud Jokic aitas Nuggetsi seitsmenda järjestikuse võiduni

09:48

Algkoosseisu pääsenud Drell aitas Joventuti võidule

09:12

Võru Barrus jäi Esko debüütmängus alla Ezerzemele

08:46

Marten Liiv püstitas MK-etapil veel kaks Eesti rekordit

08:14

Finaali jõudnud Glinka kindlustas pääsu Austraalia lahtistele

15.11

Hispaania tagas sisuliselt MM-pileti, Taani ja Šotimaa tegid elu põnevaks

15.11

Aastalõputurniiri finaalis kohtuvad Sinner ja Alcaraz Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo