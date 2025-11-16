Ovetškin viskas 902. värava, aga eksis karistusviskel ja Capitals kaotas

Külalised asusid esimesel perioodil Arseni Gritsjuki ja Luke Hughesi väravatest juhtima ja Capitals jõudis lõpuks viimasel kolmandikul viigini, kui esmalt skooris Connor McMichael ning seejärel viskas Aleksandr Ovetškin enda NHL-i karjääri 902. värava.

Mäng läks lisaajale, kus väravaid ei visatud ja seetõttu selgitati võitja välja bullitiseerias. Capitalsi esimene viskaja Dylan Strome saatis litri vastaste väravasse, Devilsi mängija Paul Cotter aga eksis. Capitalsi järgmised mängijad – Anthony Beauvillier ja McMichael eksisid –, Devilsil aga Jesper Bratt tabas ja Gritsjuk eksis. Neljandana läks Capitalsil joonele Ovetškin, kes eksis, Devilsi mängija Simon Nemec aga saatis litri väravasse, tuues külalismeeskonnale võidu.

Edmonton Oilers võõrsil lisaajal 4:3 Carolina Hurricanesi. Oilersi võiduvärava viskas Leon Draisaitl, kui mängitud lisaaega oli mängitud vaid 19 sekundit. Lisaks sai Draisaitl kirja kaks väravasöötu. Normaalajal tegid Oilersi viskas Connor McDavid kaks ja Jack Roslovic ühe värava. Oilersi väravasuul tõrjus Stuart Skinner 33 pealeviset.

Oilers on viimasest neljast mängust võitnud kolm, seejuures kõik lisaajal.

Hurricanesi eest tegid skoori Eric Robinson, Nikolaj Ehlers ja Jordan Stahl, Frederik Andersen sai kirja 19 tõrjet.

Tulemused:

Florida – Tampa Bay 1:3

Minnesota – Anaheim 2:0

Chicago – Toronto 3:2

Carolina – Edmonton 3:2 la.

Columbus – NY Rangers 1:2 kv.

Detroit – Buffalo 4:5 la.

Montreal – Boston 2:3

Ottawa – Los Angeles 0:1

Washington – New Jersey 2:3 kv.

Dallas – Philadelphia 5:1

St. Louis – Las Vegas 1:4

Seattle – San Jose 4:1

Calgary – Winnipeg 3:4 kv.